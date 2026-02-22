Nikola je postao novi Ante? Imaju više zajedničkog nego što žele priznati

U svijetu 'Divljih pčela' ništa se ne briše, samo se ponavlja. I dok gledamo Nikolu kako sve hladnije kalkulira, teško je ne sjetiti se Ante i njegovih odluka koje su obilježile cijelu obitelj.

Ante Vukas godinama je gradio reputaciju čovjeka koji emocije doživljava kao slabost. Njegove odluke uvijek su bile racionalne, proračunate i, kada je trebalo, brutalne.

Jedan od racionalnih trenutaka iz prošlosti bio je onaj kada je Ante pomogao riješiti situaciju s Rajkinim djetetom. Umjesto da stane uz sestru, izabrao je ono što je smatrao praktičnim rješenjem.

Danas, desetljećima kasnije, Nikola se nalazi pred vlastitom krizom, trudnoćom koja prijeti razoriti brak i obitelj. I njegova prva reakcija? Nije zaštita, nije odgovornost, nego kontrola i plan.