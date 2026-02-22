Emisije
Divlje pčele

Nikola je postao novi Ante? Imaju više zajedničkog nego što žele priznati

U 'Divljim pčelama' sukobi se često prenose s generacije na generaciju, ali ponekad se ne prenosi samo zemlja ili prezime, nego i obrazac ponašanja. Posljednji potezi Nikole Vukasa mnoge su gledatelje natjerali na neugodno pitanje: postaje li Nikola novi Ante?Jer sličnosti su sve vidljivije.

22.02.2026 08:00

U svijetu 'Divljih pčela' ništa se ne briše, samo se ponavlja. I dok gledamo Nikolu kako sve hladnije kalkulira, teško je ne sjetiti se Ante i njegovih odluka koje su obilježile cijelu obitelj.

Hladna racionalnost iznad emocija

Ante Vukas godinama je gradio reputaciju čovjeka koji emocije doživljava kao slabost. Njegove odluke uvijek su bile racionalne, proračunate i, kada je trebalo, brutalne.

Jedan od racionalnih trenutaka iz prošlosti bio je onaj kada je Ante pomogao riješiti situaciju s Rajkinim djetetom. Umjesto da stane uz sestru, izabrao je ono što je smatrao praktičnim rješenjem. 

Danas, desetljećima kasnije, Nikola se nalazi pred vlastitom krizom, trudnoćom koja prijeti razoriti brak i obitelj. I njegova prva reakcija? Nije zaštita, nije odgovornost, nego kontrola i plan.

Ušutkavanje žena koje bi mogle promijeniti tijek priče

Ante je oduvijek imao potrebu kontrolirati narativ. Rajku je godinama držao u sjeni, Mirjanu pokušavao disciplinirati, a svaku prijetnju svom autoritetu rješavao pritiskom.

Nikola sve češće pokazuje isti obrazac. Cvita, njegova supruga, više puta je pokušala otvoriti ozbiljne teme, ali Nikola reagira defenzivno, nervozno, pa i autoritativno. Kada osjeti da mu situacija izmiče kontroli, njegov ton postaje hladan i zapovjedan.

Obiteljska čast iznad svega

Za Antu je čast obitelji uvijek bila iznad pojedinca. Ako netko mora stradati da bi prezime ostalo čisto, on će to opravdati višim ciljem.

Nikola sada razmišlja na sličan način. Strah od skandala, sramote, narušene reputacije, postaje mu važniji od istine. Njegove odluke više nisu vođene srcem, nego očuvanjem pozicije. To je isti mentalitet koji je Antu učinio opasnim.

Generacijsko ponavljanje ili svjesni izbor?

Možda Nikola ne želi biti kao Ante. Možda je godinama vjerovao da je drugačiji, mekši, pravedniji, suvremeniji. Ali pod pritiskom krize, iz njega izlazi isti obrazac. Kontrola umjesto razgovora, racionalizacija umjesto suosjećanja, rješenje umjesto odgovornosti.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Alanom Blaževićem

