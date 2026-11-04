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Divlje pčele

Nikola ljubomoran na Johnnyja: 'Mladi muškarac hoda polugol tamo u kući, a ti udata žena mu se smiješ'

Dolazak novog podstanara Johnnyja izazvao je neočekivanu ljubomoru kod Nikole, što je rezultiralo svađom sa Cvitom

RTL.hr
04.11.2026 11:30

Neprimjeren prizor u kući

Sve je počelo kada je Nikola zatekao Cvitu u situaciji koja mu se nimalo nije svidjela. Vidno uzrujan, prigovorio joj je zbog njezina izgleda nakon druženja s novim podstanarom. Jasno joj je dao do znanja da ga je zateklo što je bila uz njega "mokru i prljavu."

Cvita se odmah pokušala obraniti, ne shvaćajući u čemu je problem. "Pa dobro što sam tribala," odgovorila mu je, na što Nikola nije popuštao, inzistirajući na tome da situacija nije bila nimalo prikladna za jednu udanu ženu.

Što će selo reći?

Nikola je nastavio s ispitivanjem i predbacujući "Kako je to sve izgledalo?" 

"Pa, eto, jedan mladi muškarac hoda polugol tamo u kući, a ti udata žena mu se smiješ.", rekao je sarkastično.

Nikola, Cvita i Johnny, Divlje pčele
Nikola, Cvita i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL

Vidno šokirana njegovim optužbama, Cvita ga je upozorila: "Nikola pazi što pričaš". Njega je, međutim, najviše brinulo mišljenje okoline. "Šta bi bilo da su vas drugi ljudi vidjeli?" pitao je, na što mu je ona ljutito odbrusila: "Molim te, šta bi bilo, neka selo govori. Nismo dugo o tome."

Oštra svađa i prekid razgovora

Rasprava je ubrzo prerasla u pravi verbalni okršaj. Nikola ju je zamolio da "ne izvrće riječi," na što je Cvita odgovorila: "Nisam ja tako izvrće, nego ti." Tada joj je Nikola sasuo u lice ono što ga najviše muči: "Slušaj, ne možeš iznajmiti kuću nekom mladiću i onda cilo vrime provoditi tamo s njim. Umisto da budeš s mužem ili sa sinom kod kuće."

Johnny i Cvita, Divlje pčele
Johnny i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon što joj je napomenuo da njezino ponašanje "nije red," Cviti je prekipjelo. Ljuta na njegove prigovore i ljubomoru, odlučila je prekinuti razgovor. "Nemoj ti meni, molim te, govoriti šta je red, a što nije. Dosta si rekao za danas," poručila mu je oštro i time stavila točku na raspravu.

Kako će se dalje razvijati odnos između Cvite, Nikole i njihovog novog podstanara Johnnyja, te hoće li ljubomora trajno narušiti njihov brak, ostaje za vidjeti u nadolazećim epizodama.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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