Nikola ljubomoran na Johnnyja: 'Mladi muškarac hoda polugol tamo u kući, a ti udata žena mu se smiješ'

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Neprimjeren prizor u kući

Sve je počelo kada je Nikola zatekao Cvitu u situaciji koja mu se nimalo nije svidjela. Vidno uzrujan, prigovorio joj je zbog njezina izgleda nakon druženja s novim podstanarom. Jasno joj je dao do znanja da ga je zateklo što je bila uz njega "mokru i prljavu." Cvita se odmah pokušala obraniti, ne shvaćajući u čemu je problem. "Pa dobro što sam tribala," odgovorila mu je, na što Nikola nije popuštao, inzistirajući na tome da situacija nije bila nimalo prikladna za jednu udanu ženu.

Što će selo reći?

Nikola je nastavio s ispitivanjem i predbacujući "Kako je to sve izgledalo?" "Pa, eto, jedan mladi muškarac hoda polugol tamo u kući, a ti udata žena mu se smiješ.", rekao je sarkastično.

icon-expand icon-close icon-close Nikola, Cvita i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL

Vidno šokirana njegovim optužbama, Cvita ga je upozorila: "Nikola pazi što pričaš". Njega je, međutim, najviše brinulo mišljenje okoline. "Šta bi bilo da su vas drugi ljudi vidjeli?" pitao je, na što mu je ona ljutito odbrusila: "Molim te, šta bi bilo, neka selo govori. Nismo dugo o tome."

Oštra svađa i prekid razgovora

Rasprava je ubrzo prerasla u pravi verbalni okršaj. Nikola ju je zamolio da "ne izvrće riječi," na što je Cvita odgovorila: "Nisam ja tako izvrće, nego ti." Tada joj je Nikola sasuo u lice ono što ga najviše muči: "Slušaj, ne možeš iznajmiti kuću nekom mladiću i onda cilo vrime provoditi tamo s njim. Umisto da budeš s mužem ili sa sinom kod kuće."

icon-expand Johnny i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL