Nikola okrenuo leđa ocu i braći: Trebao je prepisati imovinu Marku, a onda je učinio nezamislivo

Sve je počelo kada su Milan i Marko odveli Nikolu na sastanak s ocem Antom Vukasom. Kako bi sve ostalo strogo čuvana tajna, stavili su mu povez preko očiju. Na tom napetom sastanku, otac ga je navodno odlučio u potpunosti razriješiti imovine.

Prema prvotnom planu, Nikola je nakon toga trebao otići ravno kod Veselinovića. Tamo su trebali riješiti svu papirologiju i prepisati obiteljsko naslijeđe na Marka, čime bi se zaključila priča o tzv. obiteljskom prijestolju.

Umjesto da slijedi očeve upute i preda imovinu, Nikola je povukao potez koji će cijelu obitelj Vukas ostaviti u šoku. Službeno je pristupio zadruzi prije nego što je uopće razriješio pitanje nasljedstva i prepisao papire. Zadrugari su njegovu odluku dočekali s oduševljenjem, slaveći to kao ogromnu pobjedu za cijelo mjesto.

Dok mu u zadruzi svi srdačno čestitaju na hrabrosti, napetost unutar obitelji raste iz minute u minutu. Njegov potez shvaćen je kao direktna izdaja i udarac na očev autoritet, zbog čega su padale i teške riječi.