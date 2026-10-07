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Divlje pčele

Nikola okrenuo leđa ocu i braći: Trebao je prepisati imovinu Marku, a onda je učinio nezamislivo

Nikola je službeno potpisao ulazak u zadrugu, što su mnogi mještani dočekali s velikim odobravanjem i čestitkama. Ipak, sjena sumnje nadvila se nad ovaj događaj zbog šokantnih detalja neposredno prije potpisivanja

RTL
07.10.2026 17:00

Tajni susret s ocem

Sve je počelo kada su Milan i Marko odveli Nikolu na sastanak s ocem Antom Vukasom. Kako bi sve ostalo strogo čuvana tajna, stavili su mu povez preko očiju. Na tom napetom sastanku, otac ga je navodno odlučio u potpunosti razriješiti imovine.

Prema prvotnom planu, Nikola je nakon toga trebao otići ravno kod Veselinovića. Tamo su trebali riješiti svu papirologiju i prepisati obiteljsko naslijeđe na Marka, čime bi se zaključila priča o tzv. obiteljskom prijestolju.

Umjesto da slijedi očeve upute i preda imovinu, Nikola je povukao potez koji će cijelu obitelj Vukas ostaviti u šoku. Službeno je pristupio zadruzi prije nego što je uopće razriješio pitanje nasljedstva i prepisao papire. Zadrugari su njegovu odluku dočekali s oduševljenjem, slaveći to kao ogromnu pobjedu za cijelo mjesto.

Dok mu u zadruzi svi srdačno čestitaju na hrabrosti, napetost unutar obitelji raste iz minute u minutu. Njegov potez shvaćen je kao direktna izdaja i udarac na očev autoritet, zbog čega su padale i teške riječi.

Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele
Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Sada se postavlja glavno pitanje kako će Milan i Marko reagirati na ovaj drastičan preokret. S obzirom na to koliko su truda uložili u planiranje prijenosa imovine i tajne sastanke, teško je očekivati da će ovakav rasplet proći bez velikih sukoba..

Iako je zadruga dobila snažno pojačanje, prava cijena ove odluke tek će doći na naplatu. Hoće li se Nikola zaista držati svoga obećanja te ostati vjeran zadruzi unatoč tome što je na papirima i dalje jedan od zloglasnih Vukasa?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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