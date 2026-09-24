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Divlje pčele

Nikola optužio Mirjanu za Teodorino ubojstvo: 'Ženu su nam ubili prid očima, a ti se ponašaš ki da se ništa nije dogodilo'

Teške optužbe u obitelji Vukas malo po malo otkrivaju pozadinu Teodorinog ubojstva. Na površinu isplivavaju mračne obiteljske tajne, a u središtu pažnje našao se i sukob između Nikole Vukasa i njegove majke Mirjane

RTL
24.09.2026 12:00

Teodora je tragično stradala, upucana je usred sudnice, lokalna milicija traži počinitelje, a unutar zidova obitelji Vukas odvija se prava drama.

Nikola Vukas, potresen smrću Teodore, bijegom oca te ranjavanjem Milana ne može prihvatiti hladnokrvnost svoje obitelji. Njegova tuga ubrzo prerasta u bijes i sumnju, a meta njegovih optužbi postaje upravo njegova majka, Mirjana Vukas.

Ono što ovu epizodu čini iznimno napetom jest otvoreni sukob majke i sina. Nikola ne skriva svoje sumnje da je Mirjana na neki način umiješana u naručivanje Teodorinog ubojstva. Nikola joj izravno predbacuje njezino ponašanje i nedostatak empatije.

Sin optužuje majku

"Ženu su nam ubili prid očima, a ti se ponašaš ki da se ništa nije dogodilo", izgovara Nikola, vidno zgrožen majčinom ravnodušnošću.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana, s druge strane, oštro odbacuje njegove argumente. Ne podnosi da ju se, kako sama kaže, optužuje za nešto krivo. No, Nikola ne posustaje u svom naumu da dozna istinu. Kada Mirjana izjavi da ona to nije napravila, Nikola joj postavlja ključno pitanje o tome tko bi drugi imao motiv za takvo nešto. Mirjana se pokušava obraniti tvrdnjama da se Teodora mnogima zamjerila i da "narod ne voli ubojice poštenih ljudi".

Raspad obiteljskog carstva Vukas

Ovaj sukob samo je vrh ledenog brijega za obitelj Vukas. Paralelno s Nikolinim sumnjama, istražitelji pretražuju njihovu kuću zbog sumnjivih poslova oko industrijske zone, a glava obitelji Ante nalazi se u bijegu. Uza sve to, Mirjana pokušava zadržati autoritet nad sinom, podsjećajući ga povišenim tonom da mu je ona "još uvijek mater", no njezine riječi gube na težini pred ozbiljnošću optužbi koje vise u zraku.

Hoće li Nikola uspjeti dokazati svoje sumnje o majčinoj upletenosti u Teodorino ubojstvo?

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Divlje pčele

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