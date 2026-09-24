Nikola optužio Mirjanu za Teodorino ubojstvo: 'Ženu su nam ubili prid očima, a ti se ponašaš ki da se ništa nije dogodilo'

Teške optužbe u obitelji Vukas malo po malo otkrivaju pozadinu Teodorinog ubojstva. Na površinu isplivavaju mračne obiteljske tajne, a u središtu pažnje našao se i sukob između Nikole Vukasa i njegove majke Mirjane

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Teodora je tragično stradala, upucana je usred sudnice, lokalna milicija traži počinitelje, a unutar zidova obitelji Vukas odvija se prava drama. Nikola Vukas, potresen smrću Teodore, bijegom oca te ranjavanjem Milana ne može prihvatiti hladnokrvnost svoje obitelji. Njegova tuga ubrzo prerasta u bijes i sumnju, a meta njegovih optužbi postaje upravo njegova majka, Mirjana Vukas. Ono što ovu epizodu čini iznimno napetom jest otvoreni sukob majke i sina. Nikola ne skriva svoje sumnje da je Mirjana na neki način umiješana u naručivanje Teodorinog ubojstva. Nikola joj izravno predbacuje njezino ponašanje i nedostatak empatije.

Sin optužuje majku

"Ženu su nam ubili prid očima, a ti se ponašaš ki da se ništa nije dogodilo", izgovara Nikola, vidno zgrožen majčinom ravnodušnošću.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana, s druge strane, oštro odbacuje njegove argumente. Ne podnosi da ju se, kako sama kaže, optužuje za nešto krivo. No, Nikola ne posustaje u svom naumu da dozna istinu. Kada Mirjana izjavi da ona to nije napravila, Nikola joj postavlja ključno pitanje o tome tko bi drugi imao motiv za takvo nešto. Mirjana se pokušava obraniti tvrdnjama da se Teodora mnogima zamjerila i da "narod ne voli ubojice poštenih ljudi".

Raspad obiteljskog carstva Vukas