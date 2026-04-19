Nikola pao pred Antom! Razotkrio sinove poteze i zaprijetio posljedicama

Sve je započelo kada je Ante Vukas izravno upitao sina što je razgovarao s Marijanovićem, osobom koju otac očito ne drži u dobrom svjetlu. Nikola je u početku pokušao umanjiti važnost susreta, tvrdeći da mu je Marijanović prijetio uništenjem projekta te da mu prenosi samo ono što je čuo. "Tebi govorim ono što mi je čovik reka", pravdao se Nikola , pokušavajući se prikazati kao puki glasnik kojeg je cijela situacija iznenadila u seriji 'Divlje pčele' .

Međutim, Ante nije bio uvjeren. Njegove sumnje su se produbile kada je postavio ključno pitanje: "A zašto si Špiki rekao da ja nisam sposoban voditi svoje poslove?" Ta je optužba pogodila u srž problema i natjerala Nikolu u kut.

Suočen s izravnim dokazima, Nikola je prvo pokušao negirati, a zatim i ublažiti svoje riječi. Tvrdio je da je samo rekao kako otac ima "posla preko glave" te da se od sada suradnici mogu obraćati njemu, jer će on "to preuzeti". Ta izjava bila je kap koja je prelila čašu za Antu, koji ga je optužio da mu laže u lice.

Pod teretom očevog bijesa, Nikola je konačno popustio. "Dobro. Lagao sam te", priznao je, dodavši da je istina kako je preuzeo dio posla na sebe. Svoju odluku pokušao je opravdati željom da se dokaže. "Ja sam ti dokazao da zaslužujem nositi ime Vukas", rekao je, objašnjavajući kako je htio rješavati probleme bez očevih uputa. No, za Antu je to bio jasan čin izdaje. "Iza mojih leđa", ponavljao je, ne prihvaćajući sinovljeve motive.