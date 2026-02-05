Emisije
Divlje pčele

Nikola pokazuje svoje drugo lice, a Mirjana se sukobljava s Rajkom

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
05.02.2026 14:24

Čavka u seriji 'Divlje pčele' čeka izlazak iz zatvora, no Sikirica ga ne pušta, iako se Domazetova i Čavkina priča slažu. Čeka se tužitelj pa Čavka shvaća da i bez Tomine tužbe mora odgovarati za zločin. U kavani kod Karmele priča se o Domazetu i Čavki, Šušnjara opravdava Milana, dok ostali nisu tako uvjereni u novu verziju događaja koja je ispričana.

Rajka, Divlje pčele
FOTO: RTL

Cvita je kod svojih sestara i preispituje brak s Nikolom. U Zorinoj knjizi nalazi Nikolinu fotografiju, a onda im on stiže na vrata. Nikola je došao po svoju suprugu, pokazuje neko drugo lice. Kata i Domazet iskreno razgovaraju pa joj on ponovno izjavljuje ljubav, opravdavajući svoje laži i prijašnje postupke. Mirjana je posjetila Domazeta, a on joj je poručio da su završili.

Kata se sreće s Jakovom, no njihov nalazak ne prolazi onako kako se nadala. Uskoro ulazi u sukob s Teom. Mirjana i Rajka se sreću i sukobe se.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

