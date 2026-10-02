Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Nikola preuzeo stvar u svoje ruke: Stare radnike zamijenio novima, Milan pobjesnio

Zbog sve većih tenzija na poljima i otpora dugogodišnjih radnika, Nikola je povukao oštar i neočekivan potez. Suočen sa štrajkom, odlučio je situaciju riješiti dovođenjem potpuno nove radne snage, što je izazvalo nevjericu i bijes kod Marka i Milana

RTL
02.10.2026 16:00

Nakon što je Ante pobjegao, obiteljski posao pao je na Nikolina leđa. No, preuzimanje vlasti nije prošlo nimalo glatko. Radnici su, nezadovoljni neisplaćenim plaćama i nejasnom situacijom u zadruzi, odlučili obustaviti rad. Milan je u jednom trenutku pokušao dodatno potaknuti radnike na otpor, govoreći im kako Nikola zasigurno neće sam zasukati rukave i primiti se težačkog posla.

"Tko će mu obrađivati polje ako ne vi?", uvjeravao je Milan okupljene radnike, pokušavajući zadržati kontrolu nad situacijom i izvršiti maksimalan pritisak. Milan i Marko su se očito nadali da će štrajk prisiliti Nikolu na popuštanje i pritom dokazati njegovu nesposobnost u samostalnom vođenju složenih poslova na imanju.

Nikola Vukas, Divlje pčele
Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, Nikola nije podlegao njihovim pritiscima. Umjesto da pregovara s radnicima koji odbijaju raditi, ubrzo se na imanju pojavila potpuno nova grupa ljudi, što je odmah izazvalo zbunjenost i šok među starim radnicima. Na Milanovo izravno pitanje o tome tko su nepoznati ljudi koji su kročili na polje, Nikola je odgovorio:

"Momci koji žele raditi. Došli su zamijeniti one koji imaju pametnijeg posla", odbrusio je Nikola, čime je potvrdio da ne misli trošiti vrijeme na one koji sabotiraju radne zadatke. Ovaj iznenadni potez potpuno je izbacio Milana iz takta, koji ga je u nevjerici i s vidnim bijesom upitao koga je uopće pitao za dozvolu da na polja dovede nove ljude.

Nikola je podsjetio Milana da je on sada jedini koji donosi odluke. Jasno je naglasio da je on gazda i da apsolutno ne mora nikoga ništa pitati.

Ostaje za vidjeti kako će Marko i Milan dugoročno reagirati na novonastalu situaciju i hoće li pokušati uzvratiti udarac.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele nikola vukas milan čavka marko vukas
Divlje pčele

Ante Vukas s pištoljem čeka Mirjanu u šumi! Sprema li se nova tragedija u 'Divljim pčelama'?

Divlje pčele

Marino hladno odbio Fani, a Zori obećao pomoći ostvariti snove! Sprema li se novi ljubavni trokut?

Moglo bi te zanimati

Zabranjena ljubav u Vrilu: Tereza riskira sve zbog Milana, pao i strastveni poljubac

Mirjana ošamarila Cvitu zbog imena djeteta, a ona joj uzvratila jezivom prijetnjom: 'Idući put ostat ćeš bez te ruke'

Margarita Mladinić za RTL.hr najavila dramatičan nastavak 'Divljih pčela': 'Terezin život znatno će se promijeniti'

Kate tražila priliku za rad u kamenolomu, a Krneta joj priredio novo poniženje: 'Uzmi metlu i kreni čistiti moj ured'

Kate više ne trpi poniženja: Suprotstavila se Evi, a sve završilo fizičkim obračunom

Incident u gostionici: Milan Čavka izgubio kontrolu nakon pitanja o majci Rajki

Pročitaj na Net.hr
Amra Džeko posvetila dirljivu poruku suprugu nakon oproštaja: 'Zauvijek tvoji najveći navijači'
Sudjelovala u ubojstvu majke, pa postala zvijezda i sad doživjela tragediju
Rijedak izlazak oskarovke i kćeri: Zajedničkom fotografijom privukle pažnju
Znate li čiji je ovo sin? Rasplesao publiku uz Savu, a rock mu je itekako u krvi
Slavna manekenka zabrinula obožavatelje gubitkom kilograma: Proširile se snimke
Zgodna brineta ukrala sve poglede na omiljenoj promenadi
Tko je ovaj frajer? Markantni muškarac prošetao Osijekom i privukao sve poglede
Glumica Erna Rudnički je trudna! 'Beba dolazi sredinom prosinca i baš uživam'
Marijana Mikulić otvorila dušu o gubitku prijatelja i usamljenosti: 'Imam potrebu biti željena'
Otkriven uzrok smrti trinaestogodišnje kćeri glumca Chada Lowea