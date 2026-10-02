Nikola preuzeo stvar u svoje ruke: Stare radnike zamijenio novima, Milan pobjesnio

"Tko će mu obrađivati polje ako ne vi?", uvjeravao je Milan okupljene radnike, pokušavajući zadržati kontrolu nad situacijom i izvršiti maksimalan pritisak. Milan i Marko su se očito nadali da će štrajk prisiliti Nikolu na popuštanje i pritom dokazati njegovu nesposobnost u samostalnom vođenju složenih poslova na imanju.

Nakon što je Ante pobjegao, obiteljski posao pao je na Nikolina leđa. No, preuzimanje vlasti nije prošlo nimalo glatko. Radnici su, nezadovoljni neisplaćenim plaćama i nejasnom situacijom u zadruzi, odlučili obustaviti rad. Milan je u jednom trenutku pokušao dodatno potaknuti radnike na otpor, govoreći im kako Nikola zasigurno neće sam zasukati rukave i primiti se težačkog posla.

Međutim, Nikola nije podlegao njihovim pritiscima. Umjesto da pregovara s radnicima koji odbijaju raditi, ubrzo se na imanju pojavila potpuno nova grupa ljudi, što je odmah izazvalo zbunjenost i šok među starim radnicima. Na Milanovo izravno pitanje o tome tko su nepoznati ljudi koji su kročili na polje, Nikola je odgovorio:

"Momci koji žele raditi. Došli su zamijeniti one koji imaju pametnijeg posla", odbrusio je Nikola, čime je potvrdio da ne misli trošiti vrijeme na one koji sabotiraju radne zadatke. Ovaj iznenadni potez potpuno je izbacio Milana iz takta, koji ga je u nevjerici i s vidnim bijesom upitao koga je uopće pitao za dozvolu da na polja dovede nove ljude.

Nikola je podsjetio Milana da je on sada jedini koji donosi odluke. Jasno je naglasio da je on gazda i da apsolutno ne mora nikoga ništa pitati.

Ostaje za vidjeti kako će Marko i Milan dugoročno reagirati na novonastalu situaciju i hoće li pokušati uzvratiti udarac.

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