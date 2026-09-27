Nikola priznao Cviti: 'Bio sam pred policijskom postajom, ali nisam mogao prijaviti oca'

Napetost unutar obitelji Vukas iz dana u dan raste. Nikola je postao glava obitelji, a s obzirom na svu odgovornost koju to nosi priznao je Cviti kako je otišao do policijske postaje s čvrstom namjerom da Sikirici konačno prijavi oca. "Došao sam sve do stanice, ali nisam mogao ući", prepričao je Nikola.

U tom trenutku shvatio je da su se oca na neki način napokon riješili.

"Shvatio sam da smo ga se riješili. Možda je i to dovoljno", objasnio je Nikola svoju odluku. Laknulo što to na kraju nije učinio, dodavši s olakšanjem: "Sva sreća da nisam."

Naime, Ante Vukas rekao mu je da će se skriti u skrovištu na Svilaji, no ispostavilo da je bila samo varka. Naime, shvatili su da njihov otac nikada nije ni planirao otići tamo.

"Ćaća nije nikad bio u tom skrovištu na Svilaji. Marko mi je rekao da se predomislija u zadnji čas, pari mi ka da mu je to bio plan od početka."