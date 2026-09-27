Nikola priznao Cviti: 'Bio sam pred policijskom postajom, ali nisam mogao prijaviti oca'

Napetost unutar obitelji Vukas iz dana u dan raste. Nikola je postao glava obitelji, a s obzirom na svu odgovornost koju to nosi priznao je Cviti kako je otišao do policijske postaje s čvrstom namjerom da Sikirici konačno prijavi oca. "Došao sam sve do stanice, ali nisam mogao ući", prepričao je Nikola.
U tom trenutku shvatio je da su se oca na neki način napokon riješili.
"Shvatio sam da smo ga se riješili. Možda je i to dovoljno", objasnio je Nikola svoju odluku. Laknulo što to na kraju nije učinio, dodavši s olakšanjem: "Sva sreća da nisam."
Naime, Ante Vukas rekao mu je da će se skriti u skrovištu na Svilaji, no ispostavilo da je bila samo varka. Naime, shvatili su da njihov otac nikada nije ni planirao otići tamo.
"Ćaća nije nikad bio u tom skrovištu na Svilaji. Marko mi je rekao da se predomislija u zadnji čas, pari mi ka da mu je to bio plan od početka."
Cijela priča sa skrovištem na Svilaji bila je zapravo očev test "da vidi oće li ga izdat". Namjestio je lažnu lokaciju kako bi vidio hoće li ga vlastita obitelj izdati policiji. "Ima nekog čovjeka kod te kuće koji čeka da vidi oće li doći policija", objasnio je Nikola s gorčinom. Cvita je odmah zaključila surovu realnost situacije, istaknuvši: "Sad samo Marko zna gdje je", čime je otac zadržao potpunu kontrolu nad situacijom čak i u bijegu.
Svjesna opasnosti koje donosi moć u kući Vukasovih, Cvita ga je u razgovoru otvoreno upozorila na ono čega se najviše boji. Gledajući ga kako preuzima očeve dužnosti, zatražila je od Nikole čvrsto obećanje: "Obećaj mi jednu stvar. Da nećeš postati on."
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