Nikola priznao da je izdao vlastitog oca, on je tužitelju predao dokaze protiv Ante

Nikola je odlučio preuzeti stvar u svoje ruke i predati svu financijsku dokumentaciju obiteljskog poslovanja Jakovu. Njegov glavni cilj je brzi ulazak u zadrugu, što trenutno vidi kao jedini izlaz iz izuzetno teške obiteljske situacije. Zbog opravdanog straha od očeve reakcije i činjenice da obitelj već sumnja u njegove planove, Nikola traži hitan odgovor i donošenje odluke još istoga dana.

Jakov isprva pokazuje veliko nepovjerenje prema ovom prijedlogu. Otvoreno priznaje kako više ne vjeruje njemu niti ikome iz te kuće, unatoč velikoj poslovnoj prilici koja se nudi zadruzi.

Kako bi napokon zadobio povjerenje, Nikola otkriva svoju najveću tajnu. Priznaje Jakovu da je on osobno predao sve dokaze tužitelju i tako izdao vlastitog oca te je on upravo razlog zašto ga progoni policija.

Prema Nikolinim riječima, da Ante nije imao jake veze koje su mu javile za tjeralicu, već bi odavno ležao u zatvoru. Nikola moli Jakova da mu povjeruje kao običnom čovjeku koji želi najbolje za Vrilo, strahujući da bi Ante u svom bijesu mogao napraviti nešto jako loše ako se ne poduzmu hitni koraci.