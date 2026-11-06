Nikola saznao jezivu istinu o Krneti: Jesu li Vukasi platili da naude Kati?

Dolazak u bolnicu za Nikolu nije bio nimalo lak. Već na samom početku nije mu bilo baš najbolje kada je vidio da je Johnny dovezao Cvitu i da su tamo zajedno. Iako je osjetio laganu nelagodu i pitao se što se točno događa, briga za ranjenu Katarin, natjerala ga je da brzo zaboravi na te sitne nesuglasice.

Odlučio je potisnuti svoje osjećaje oko Johnnya u drugi plan, svjestan da je sada najvažnije zdravlje žena do kojih mu je stalo. No, pravi šok tek je uslijedio.

Njegove misli o Johnnyju i Cviti prekinuo je Jakov, koji ga je suočio s vrlo ozbiljnim pitanjem. Jakov je odlučio otkriti sve što zna o mučenju u zatvoru, pa je ozbiljnim tonom bez okolišanja upitao Nikolu: "Nikola, je li tebi ime Krneta imalo poznato?"