Nikola saznao jezivu istinu o Krneti: Jesu li Vukasi platili da naude Kati?

Neugodan susret u hodniku
Dolazak u bolnicu za Nikolu nije bio nimalo lak. Već na samom početku nije mu bilo baš najbolje kada je vidio da je Johnny dovezao Cvitu i da su tamo zajedno. Iako je osjetio laganu nelagodu i pitao se što se točno događa, briga za ranjenu Katarin, natjerala ga je da brzo zaboravi na te sitne nesuglasice.
Odlučio je potisnuti svoje osjećaje oko Johnnya u drugi plan, svjestan da je sada najvažnije zdravlje žena do kojih mu je stalo. No, pravi šok tek je uslijedio.
Njegove misli o Johnnyju i Cviti prekinuo je Jakov, koji ga je suočio s vrlo ozbiljnim pitanjem. Jakov je odlučio otkriti sve što zna o mučenju u zatvoru, pa je ozbiljnim tonom bez okolišanja upitao Nikolu: "Nikola, je li tebi ime Krneta imalo poznato?"
To je pitanje ostavilo Nikolu potpuno zatečenim. Ime mu je zazvučalo poznato iz obiteljske prošlosti, ali nije odmah shvatio poveznicu s trenutnom dramom u kojoj se našla Katarina bježeći od mračnog upravitelja.
Optužbe na račun obitelji Vukas
Jakov mu je potom ispričao jezivu istinu o svemu što se događalo unutar zatvorskih zidova, gdje je spomenuti upravitelj Lazar Krneta godinama maltretirao Katarinu. Situacija je eskalirala kada mu je Jakov dao do znanja kako sumnja da iza tih strašnih zlostavljanja stoji zapravo obitelj Vukas.
"Misliš da su moji platili da naudi Kati?", upitao je šokirani Nikola u nevjerici, na što mu je Jakov bez imalo zadrške i hladno odgovorio: "Nemam nikakve dokaze, ali pametnom dosta."
Sada kada je bolna sumnja bačena na obitelj Vukas, Nikola se našao pred najtežom sumnjom u svom životu. Ostaje za vidjeti kako će se nositi s ovim teškim optužbama i što će poduzeti po tom pitanju.
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