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Divlje pčele

Nikola sklopio tajni dogovor s Barešićem! Hoće li upravo on presuditi Anti Vukasu?

Napetost oko pritvaranja Ante Vukasa doseže vrhunac. Braća Marko i Nikola odlaze k tužitelju Nevenu Barešiću kako bi ispregovarali očevo puštanje na slobodu, no situacija se razvija u potpuno neočekivanom smjeru

RTL.hr
28.10.2026 11:30

Žestok sukob u uredu

Marko Vukas oštro je napao tužitelja Barešića zbog zadržavanja oca u pritvoru, podsjećajući ga na Antino loše zdravstveno stanje. "S kojim pravom vi držite našeg ćaću u pritvoru? Je li vi znate da je on pretrpio teški srčani udar?", povikao je Marko, dodajući da će Barešić nositi na duši ako se Anti nešto dogodi.

No, tužitelj nije popustio pred prijetnjama. "Prilično sam siguran da će mu ovdje biti puno bolje nego tamo gdje god je već bio posljednjih šest godina", smireno mu je odgovorio Barešić, upozorivši Marka da pazi što govori jer bi se vrlo lako mogao pridružiti ocu iza rešetaka.

Nikolin neočekivani potez

Nakon Markova odlaska, Nikola je ostao nasamo s tužiteljem, a njihov je razgovor otkrio potpuno drugačije namjere mlađeg brata. Barešić je odmah primijetio razliku između njih dvojice, istaknuvši kako Nikoli zapravo nije stalo do oca.

Nikola i Marko Vukas, Divlje pčele
Nikola i Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Želim vam reći da ako ste se vi spremni boriti protiv moga ćaće, onda možete računati na mene. I ja ću biti uz vas", iznenadio ga je Nikola, čime je Barešić dobio potpuno neočekivanog saveznika u borbi protiv moćnog Antinog klana.

Spreman na svjedočenje

Barešić ga je upitao mrzi li toliko vlastitog oca, na što je Nikola iskreno odgovorio da mrzi ono što Ante radi ljudima oko sebe i što su ti ljudi spremni napraviti za njega. "Vjerujem da njegov odlazak u pritvor ne bi bila nikakva kazna, nego prilika za njega da se promijeni, da shvati da svijet ne funkcionira onako kako on misli", objasnio je.

"Vidim da ste još uvijek sumnjičavi pa ću vam pojednostaviti. Čak bih i svjedočio protiv njega", odlučno je izjavio Nikola, nudeći se kao ključni saveznik u borbi protiv moćnog tajkuna. Tužitelj, iako iznenađen ovakvim raspletom, savjetovao mu je da nikome ne govori o njihovom dogovoru jer svijet funkcionira upravo onako kako Ante Vukas misli.

Neven Barešić i Ante Vukas, Divlje pčele
Neven Barešić i Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

U tom trenutku, u prostoriju je ušao i Siniša Špiljak iznenađen vidjevši Nikolu u uredu tužitelja. Nikola se potom pretvarao da je na strani svih Vukasa te da pod svaku cijenu želi izvući oca iz zatvora.

Hoće li Nikolin tajni pakt s tužiteljem konačno srušiti očevo moćno carstvo ili će glava obitelji Vukas još jednom nadmudriti sve oko sebe, ostaje za vidjeti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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