Nikola šokirao Cvitu priznanjem: 'Slijedio sam Marka i izdao oca'

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Tajno praćenje i anonimna dojava

Iako je prvotno tajio svoje postupke, Nikola je odlučio otvoriti dušu supruzi Cviti. Priznao joj je da je upravo on izdao oca Antu i miliciji otkrio njegovo tajno skrovište. "Slijedio sam Marka i tako vidio gdje se skriva. Stavio sam anonimno pismo pod vrata milicijske stanice", ispričao je Nikola, jasno dajući do znanja da je pomno planirao taj potez za koji mu uopće nije žao.

icon-expand icon-close icon-close Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Pravi šok za Nikolu uslijedio je tek kada mu je Cvita mirno objasnila da je njegov trud zapravo bio potpuno uzaludan. Upozorila ga je da milicija na toj staroj lokaciji više nikoga neće naći. "Tamo ga više neće naći jer sada ima novo skrovište", otkrila mu je Cvita prave informacije. Njezine riječi potpuno su iznenadile Nikolu, koji je tek tada shvatio da njegov plan nije uspio. Iako je bio uvjeren da će anonimnom dojavom pomoći miliciji da pronađe njegova oca, Ante mu je ponovno izmaknuo.

icon-expand Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL