Na Jeličinoj rođendanskoj zabavi atmosfera je bila opuštena i vesela, no stvari su ubrzo poprimile drugačiji ton. Cvita i Johnny odlučili su zaplesati, a njihov je ples bio prilično prisan, što je privuklo poglede mnogih prisutnih.

U tom trenutku na zabavu neočekivano stiže Cvitin suprug Nikola. Sumnjičav i bijesan zbog onoga što zatiče, nije mogao sakriti nezadovoljstvo prizorom supruge koja dijeli bliske trenutke s drugim.

Nakon što ju je ugledao na podiju, uslijedile su teške bračne razmirice. "Plesala si s onim deranom tamo", predbacio joj je razočarani Nikola, dok se Cvita pravdala objašnjavajući da je Johnny za nju samo dijete i da iza svega nije bilo nikakvih skrivenih namjera.