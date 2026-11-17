Katarina se vraća u Vrilo nakon pomilovanja, no njezin dolazak ne prolazi bez posljedica. Dok joj dio mještana otvoreno prijeti, najveći problem nastaje unutar samog doma kada mali Petar, sin Cvite i Nikole, u strahu pobjegne od nje jer je uvjeren da je ona ubojica, što u kući izaziva pravu paniku.
Težak razgovor i obiteljski raskol
Zbog cijele situacije Nikola odlučuje preuzeti stvari u svoje ruke i odlazi na direktan razgovor s Katarinom. U vrlo napetom suočavanju, Nikola joj bez okolišanja daje do znanja da, unatoč njezinu povratku, ne može prijeći preko prošlosti i činjenice da je usmrtila njegovog rođenog brata.
"Drago mi je da si pomilovana i da si kući radi Cvite, ali s druge strane si ubojica moga brata. Nadam se da razumiješ gdje idem s ovim", poručio joj je Nikola, postavljajući tako jasnu zabranu da viđa svog nećaka Petra.
Katarina, potpuno svjesna težine situacije i tereta koji nosi, prihvaća njegovu odluku bez pogovora i povlači se kako ne bi dodatno opterećivala obitelj.
"Sve razumijem, neću se miješati. Samo reci Cviti idući put da dođe sama", odgovorila mu je mirno, no ova bolna odluka i napetost među njima ubrzo rezultiraju novim sukobima u obitelji.
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