Nikola u iskrenom razgovoru s Katarinom povlači jasnu granicu, otkrivajući kako je tuga zbog gubitka brata jača od želje za obiteljskim mirom

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Katarina se vraća u Vrilo nakon pomilovanja, no njezin dolazak ne prolazi bez posljedica. Dok joj dio mještana otvoreno prijeti, najveći problem nastaje unutar samog doma kada mali Petar, sin Cvite i Nikole, u strahu pobjegne od nje jer je uvjeren da je ona ubojica, što u kući izaziva pravu paniku.

Težak razgovor i obiteljski raskol

Zbog cijele situacije Nikola odlučuje preuzeti stvari u svoje ruke i odlazi na direktan razgovor s Katarinom. U vrlo napetom suočavanju, Nikola joj bez okolišanja daje do znanja da, unatoč njezinu povratku, ne može prijeći preko prošlosti i činjenice da je usmrtila njegovog rođenog brata. "Drago mi je da si pomilovana i da si kući radi Cvite, ali s druge strane si ubojica moga brata. Nadam se da razumiješ gdje idem s ovim", poručio joj je Nikola, postavljajući tako jasnu zabranu da viđa svog nećaka Petra.

icon-expand icon-close icon-close Katarina i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL