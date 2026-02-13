Nikola zaključao Cvitu, a njezinu sestru nazvao ubojicom!

Suprug Nikola zaključao je vlastitu ženu Cvitu u sobu, vjerujući da je to jedini način da je zaštiti od posljedica obiteljske tragedije

Dok se Cvita pripremala otići do svoje sestre Kate kako bi joj pružila podršku u najtežim trenucima, suočila se s Nikolinim čvrstim protivljenjem. On je uvjeren da bi Cvitin odlazak bio stajanje na stranu ubojice, što bi bacilo ljagu na njihovu obitelj i uništilo im budućnost u seriji 'Divlje pčele'. "Ti tražiš da ja dignem ruke i okrenem leđa sestri?" upitala ga je Cvita u nevjerici. Njezina odanost bila je nepokolebljiva, no Nikola je bio jednako ustrajan u svom stavu. "Želim da se držiš podalje od svega dok se ovaj slučaj ne riješi", zahtijevao je, apelirajući na nju da misli na njih, na njegove roditelje i kuću u kojoj žive.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Ultimatum koji je slomio srce

Kako razgovor nije vodio nikamo, Nikola je pred Cvitu postavio brutalan ultimatum. "Ako ti odeš tamo sad i staneš uz ubojicu, što će onda biti sa nama? Nakon toga, onda više nema budućnosti za nas. To ti mora biti jasno", zaprijetio je, stavljajući je pred nemoguć izbor između sestre i supruga. Cvita, rastrgana između dvije ljubavi, nije mogla popustiti. Njezina sestrinska veza bila je jača od prijetnji. Vidjevši da su riječi uzaludne, Nikola je donio šokantnu odluku. Dok je Cvita stajala bespomoćna, okrenuo je ključ u bravi. "Jesi li ti to mene zaključa? Nikola! Otvori vrata!" vikala je, udarajući po vratima, no s druge strane čula je samo njegov hladan odgovor: "Jesam. Ovo je za tvoje dobro."

icon-expand Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Ubrzo se u dramu uključila i Ferida, koja je zatekla Nikolu i čula Cvitine povike. Na njezino pitanje je li doista zaključao vlastitu ženu, Nikola je priznao. "Jesam, Ferida, ali ovo je za njeno dobro. Strah me za nju", pravdao se, nakon čega je naredio Feridi da nikoga ne pušta u sobu niti dopušta Cviti da izađe. Dok Cvita ostaje zatočena, slomljenog srca i odvojena od obitelji u najtežem trenutku, ostaje pitanje je li Nikolin potez bio izraz ljubavi i straha ili neoprostivi čin kontrole koji će zauvijek obilježiti njihov brak. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

