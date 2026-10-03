Nikola zaratio s Markom i Milanom zbog radnika: 'Nije me strah ni vas ni ćaće'

Odluka o dovođenju radnika koji nisu iz Vrial dočekana je s nezadovoljstvom. Marko i Milan suočili su Nikolu izravno na polju, prigovarajući mu zbog zanemarivanja radnika koji su već godinama radili za njih.

"Doveo si strance na naša polja," predbacio mu je Marko.

Međutim, Nikola nije pokazao nimalo popustljivosti. Braneći svoju odluku, oštro je uzvratio kako strani radnici, za razliku od njihovih, zaista žele raditi. Kada su mu Marko i Milan pokušali objasniti da se radi o "njihovim ljudima", Nikola im je odbrusio da su ti isti ljudi trebali o tome razmišljati ranije, čime je dao do znanja da tolerancije za nerad više nema.

U pokušaju da uspostavi autoritet, Marko je potegnuo krajnji argument, zaprijetivši Nikoli očevom reakcijom. "Ćaća će čut za ovo," rekao je.