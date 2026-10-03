Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Nikola zaratio s Markom i Milanom zbog radnika: 'Nije me strah ni vas ni ćaće'

U središtu rasprave na polju našli su se Nikola Vukas te Milan i Marko, a glavni povod za teške riječi bila je Nikolina odluka o angažiranju stranih radnika umjesto domaćih

RTL
03.10.2026 21:00

Odluka o dovođenju radnika koji nisu iz Vrial dočekana je s nezadovoljstvom. Marko i Milan suočili su Nikolu izravno na polju, prigovarajući mu zbog zanemarivanja radnika koji su već godinama radili za njih.

"Doveo si strance na naša polja," predbacio mu je Marko.

Međutim, Nikola nije pokazao nimalo popustljivosti. Braneći svoju odluku, oštro je uzvratio kako strani radnici, za razliku od njihovih, zaista žele raditi. Kada su mu Marko i Milan pokušali objasniti da se radi o "njihovim ljudima", Nikola im je odbrusio da su ti isti ljudi trebali o tome razmišljati ranije, čime je dao do znanja da tolerancije za nerad više nema.

U pokušaju da uspostavi autoritet, Marko je potegnuo krajnji argument, zaprijetivši Nikoli očevom reakcijom. "Ćaća će čut za ovo," rekao je.

Milan Čavka i Marko Vukas
Milan Čavka i Marko Vukas FOTO: RTL

Nikolina reakcija na spominjanje oca bila je prilično iznenađujuća i otkrila je dubok rascjep u obitelji Vukas. "Pa nije mene strah ćaće ni tebe," odgovorio je hladno, dodajući kako ga uopće nije briga za Markovo mišljenje.

Istaknuo je kako on pokušava uvesti red na imanje, za razliku od Marka koji bi, prema Nikolinim riječima, sve upropastio.

"Da imaš barem malo mozga u svojoj glavi, shvatio bi da je ovo dobro za tebe," poručio mu je Nikola.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele nikola vukas marko vukas milan čavka
Divlje pčele

'Zadavio bih ga golim rukama!': Marko pobjesnio nakon što mu je Mirjana otkrila što joj je Toma napravio

Divlje pčele

Ante nakon svega prekrižio Mirjanu: 'Ne želim više ni čuti njezino ime'

Moglo bi te zanimati

Napeto u šumi između Mirjane i Ante! Otkrivena veza između Krnete i obitelji Vukas

Nakon tragične smrti u 'Divljim pčelama', Arija Rizvić oduševila prizorima iz Rima: 'Najljepši posao...'

Marino hladno odbio Fani, a Zori obećao pomoći ostvariti snove! Sprema li se novi ljubavni trokut?

Kaos za stolom Vukasovih! Cvita progovorila, a Mirjana je brutalno poklopila: 'Eto, to je tako kad se žene miješaju u posao'

Nikola želi u zadrugu, ali Vrilo je na oprezu: 'S Vukasima se nikad ne zna, mogao bi biti isti kao svoj ćaća'

'Kako sam mogao zaboraviti pištolj na stolu?' Ranka i dalje kopka smrt Tome Domazeta

Pročitaj na Net.hr
Nije skrivao emocije: Niko Tokić Kartelo od obitelji kojoj je pomogao dobio poseban poklon
Vlatko Štampar o humoru i 'cancel' kulturi: 'Svaka fora ima metu i uvijek će nekome zasmetati'
Bitorajac o kritikama zbog uloge ustaškog zapovjednika: 'Neke stvari ne ispadnu kako planiraš'
Primila se posla u minijaturnim hlačicama: Nives Celzijus pokazala kako vješto uređuje vrt
Prepoznajete li je? Snimka Sydney Sweeney iz 2010. godine postala hit, fanovi u nevjerici
Ashley Colburn otkrila kako njezini sinovi doživljavaju Hrvatsku: 'Luka more zove veliki bazen'
Sama u dvorcu okružena mačkama: Pjevačica Enya zaradila je milijune bez ijednog koncerta
Poseban dan u obitelji kapetana: Luka Modrić objavio rijetke fotografije i raznježio pratitelje
Svi su gledali samo u nju: Sofia Vergara pripijenom haljinom i dekolteom oborila s nogu
Aca Lukas potvrdio dolazak u Arenu nakon optužbi za iznudu novca