Nikola zatekao Cvitu i Johnnyja u staroj kući, isplivala njegova ljubomorna strana

Nikola je zatekao svoju suprugu Cvitu u neočekivanom izdanju s novim podstanarom Johnnyjem. Njegova burna reakcija pokazala je da mu prisutnost mladog stranca nimalo ne odgovara

icon-close

Mokri i nasmijani

Johnny je odlučio pomoći Cviti u čišćenju njezine stare kuće, no situacija je brzo izmakla kontroli. Zbog nesporazuma s hladnom vodom, oboje su završili potpuno mokri, prljavi i nasmijani. Upravo u tom trenutku nepažnje i dobre zabave, na vratima se pojavio Nikola. Prizor mokre supruge i podstanara u vrlo opuštenoj atmosferi odmah mu je podigao tlak.

Nikola ne skriva ljubomoru

Vidjevši ih kako se zabavljaju, Nikola nije mogao sakriti svoju ljubomornu stranu. Johnny je sve pokušao preokrenuti na šalu, no Nikoli se to baš nije svidjelo. I dok je njemu prizor probudio sumnju, za Cvitu bi ovaj neočekivani trenutak mogao značiti nešto sasvim drugo. Uz Johnnyja se, barem nakratko, opustila i zaboravila na sve probleme koji joj posljednjih dana ne daju mira.

icon-expand icon-close icon-close Cvita i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon svega što prolazi s Vukasima, ali i svakodnevnih obaveza koje su joj se nagomilale, malo smijeha i bezbrižnosti došlo joj je kao pravo osvježenje. A upravo bi se iz takvih spontanih trenutaka mogla roditi i nova simpatija. Je li Johnny za Cvitu samo simpatični podstanar koji joj pomaže vratiti osmijeh na lice ili bi njihova opuštena druženja mogla prerasti u nešto više, tek ćemo vidjeti. Jedno je sigurno, Nikola je već primijetio da među njima postoji posebna energija, a njegova ljubomora mogla bi dodatno zakomplicirati cijelu priču.

icon-expand Cvita, Johnny i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL