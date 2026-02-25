Emisije
Divlje pčele

Nikola želi otići zauvijek! Bijeg iz Vrila čini se kao jedini izlaz

Nakon bolnog javnog poniženja od strane vlastitog oca, Nikolina želja za bijegom iz provincijskog okruženja jača je nego ikad

RTL.hr
25.02.2026 20:45

U emotivnom razgovoru sa suprugom Cvitom u seriji 'Divlje pčele', otkriva svoje planove o napuštanju ne samo obiteljskog doma, već i cijelog mjesta, sanjajući o novom početku u Parizu ili Ženevi.

Kap koja je prelila čašu

Sukob između Nikole i njegovog oca Ante tinja već duže vrijeme, no čini se da je Antino otvoreno omalovažavanje Nikolinog spisateljskog rada bila kap koja je prelila čašu. Dok se Nikola trudio završiti svoju knjigu, nadajući se da će oca učiniti ponosnim, Ante je njegov trud nazvao "budalaštinama" koje obitelji donose samo "sramotu". To bolno nerazumijevanje kulminiralo je javnom scenom koja je Nikolu ostavila slomljenog.

"Ponizio me, kako ne razumiješ, ponizio me pred svima", povjerio se Nikola Cviti, očito potresen. Osjećaj srama i nemoći natjerao ga je na drastičnu odluku. "Ne mogu više ostati živjeti u ovoj kući s njim. U zemlju bih propao od srama", izjavio je, jasno dajući do znanja da suživot pod istim krovom više nije moguć.

Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Snovi o Parizu i bijeg iz seljačkog mentaliteta

Cvita, u pokušaju da ga utješi, nudi mu podršku i podsjeća ga da je odbijanje izdavača sastavni dio spisateljskog posla. "Ne treba te biti sram. Kad dobiješ jedno 'da', postat ćeš pravi pisac", hrabrila ga je. No, Nikoline rane su dublje od profesionalnog razočaranja. Njegov problem nije samo odbačena knjiga, već osjećaj zarobljenosti u sredini koja ga ne razumije.

Kada Cvita predloži preseljenje u drugu kuću kao rješenje, Nikola odlučno odbija. Njegove ambicije sežu mnogo dalje od granica Vrela. "Kako u drugu kuću? Moram odseliti van iz ove provincije. Ne mogu više živjeti u selu i boriti se s tim njihovim seljačkim mentalitetom", očajno je objasnio. Njegovi snovi imaju konkretne adrese: "U Pariz, u Ženevu". Ova izjava otkriva dubinu njegove želje za potpunom promjenom i bijegom u svijet u kojem bi njegov talent mogao biti prepoznat i cijenjen.

Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikolina odluka stavlja na kušnju ne samo njegov odnos s ocem, već i brak s Cvitom. Dok on osjeća da će "poludjeti" ako ostane, pred njim i njegovom obitelji stoje teški dani. Pritisak okoline, obiteljska očekivanja i vlastite ambicije stvaraju oluju iz koje Nikola vidi samo jedan izlaz, a to je odlazak. Hoće li uspjeti ostvariti svoj san o bijegu ili će ga korijeni ipak zadržati u Vrilu, ostaje pitanje koje muči sve koji ga okružuju.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u.

