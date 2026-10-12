Nikola želi preuzeti kontrolu nad zadrugom, no oni ga podsjećaju: 'Da nije bilo tih ljudi, propao bi'

U zajednici rastu napetosti oko poslovanja zadruge i njezine budućnosti. Nikola smatra da posao stagnira i želi preuzeti glavnu riječ, no na tom mu putu stoje stara obećanja i pravila. Njegovi pokušaji promjene nailaze na snažan otpor, osobito od Jakova i Cvite

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Vizija modernizacije

Nikola je sve nezadovoljniji smjerom u kojem ide zadruga. Smatra da posao stoji na mjestu te da se u poslovanju ponašaju kao da su u nekom drugom vremenu. "Prije pet godina smo zadnji put kupili traktor. Neozbiljno i glupo, ponašamo se kao da smo u kamenom dobu", ističe Nikola. Zbog straha da će "kroz dvije tri godine ostati bez zadruge", Nikola predlaže radikalnu promjenu pravila. "Triba bi svatko ima pravo glasa onoliko koliko ima zemlje. To je najpravednije prema svima, a pogotovo prema onima koji imaju najviše za izgubiti", tvrdi on zalažući se za novi model odlučivanja.

Jakovljevo odbijanje

Njegov prijedlog ne nailazi na plodno tlo kod Jakova, koji odlučno odbija takve promjene. Jakov ga podsjeća da je pri ulasku u zadrugu dobro znao kakva su pravila. "Pa sad bi odjednom šefova?", oštro ga optužuje Jakov. Nikola se brani tvrdnjom da samo želi spasiti posao koji polako propada. Ipak, situaciju dodatno otežava činjenica da je Nikola vezan potpisanim ugovorom, što mu uvelike sužava manevarski prostor za preuzimanje kontrole. Jakov mu jasno daje do znanja da na takav ustroj "nećemo nikad pristati", naglašavajući da zadrugari nikada neće dopustiti da se glasovi vrednuju prema posjedu. Takav bi potez, prema njegovom mišljenju, potpuno marginalizirao manje članove zajednice poput Stipana.

icon-expand icon-close icon-close Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Frustriran razgovorom s Jakovom, Nikola se jada Cviti, žaleći se kako drugi zapravo žive od njegovog rada. "Preko mojih leđa, priko naših polja ti seljaci opstaju na životu", žali se on u teškom trenutku. Naglašava da su "svake godine sve slabiji i slabiji" i izražava snažnu želju da jednostavno preuzme cijeli posao pod svoju kontrolu. Međutim, Cvita ga brzo spušta na zemlju i podsjeća ga na zadano obećanje. Pita ga kako uopće misli sve preuzeti kada je već potpisao ugovor u kojem stoji suprotno.

icon-expand Zadruga, Divlje pčele FOTO: RTL