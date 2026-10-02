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Divlje pčele

Nikola želi u zadrugu, ali Vrilo je na oprezu: 'S Vukasima se nikad ne zna, mogao bi biti isti kao svoj ćaća'

U gostionici kod Karmele ponovno se rasplamsala žustra rasprava. Tema razgovora bila je sudbina radnika i novonastala situacija u obitelji Vukas. Prema posljednjim saznanjima, nakon Antinog naglog bijega, cjelokupno vođenje obiteljskih poslova preuzeo je Nikola, a taj potez izazvao je brojne reakcije

RTL
02.10.2026 13:30

Zadrugari su se okupili kako bi raspravili Nikolin neočekivani zahtjev da se priključi njihovoj zadruzi. Dok jedni smatraju da bi s njim moglo doći do pozitivnih promjena, drugi su i dalje duboko sumnjičavi.

Glavni razlog za sumnju zadrugara leži u trenutnom stanju na imanju Vukasovih. Kako se moglo čuti radnici već tri mjeseca nisu primili plaću, što je rezultiralo otvorenim štrajkom.

Sada kada Ante više nema, na površinu su isplivali svi dugovi i problemi. Zdravko je dodao kako se po selu priča da Nikola mora "vaditi kestenje iz vatre" nakon što mu je otac, neposredno prije bijega, prepisao gotovo sve poslove i imovinu kako bi izbjegao zapljenu.

Je li Nikola zaista drugačiji?

Unatoč velikom nepovjerenju prema obitelji Vukas, dio zadrugara smatra da je Nikola ipak manje zlo od svog oca. Kao glavni argument u njegovu korist navode njegovo ponašanje tijekom suđenja Katarini. Za razliku od ostatka svoje obitelji, Nikola je pružao podršku na suđenju, čime je u očima nekih mještana pokazao određenu dozu ljudskosti i odgovornosti.

Rasprava o Nikoli i zadruzi privukla je i pozornost Karmele, koja je pomno pratila situaciju. U razgovoru s Jakovom, zanimalo ju je koliko je on zapravo upućen u Antine i Nikoline poslovne poteze. Jakov je priznao da je znao kako je Ante prepisao poslove na sina, no Karmelu je šokiralo njegovo neznanje o radničkom štrajku.

Karmela i Jakov, Divlje pčele
Karmela i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Kada je Jakov potvrdio da mu Nikola nije spomenuo da radnici štrajkaju jer ih nije platio, Karmela mu je uputila oštro upozorenje. Savjetovala mu je da bude iznimno oprezan u poslovanju s Nikolom i zadrugom te da se pazi bilo koga iz obitelji Vukas, jer se s njima "nikad ne zna".

Pred zadrugarima je sada teška odluka. Morat će procijeniti isplati li im se riskirati i primiti Nikolu u svoje redove ili će ga ostaviti da se sam bori s dugovima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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