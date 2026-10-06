Nikolin plan priključenja Zadruzi razbjesnio Marka i Mirjanu: 'Petar bi se okretao u grobu'

Sve je počelo kada je Milan slučajno načuo razgovor pred kavanom. Jakov i ostali članovi zadruge otvoreno su raspravljali o mogućem dogovoru s Nikolom. Milan nije gubio vrijeme te je odmah prenio vijest Marku i Mirjani: 'Nikola nas hoće pridružiti zadruzi. Jakov i ovi iz zadruge su razgovarali.'
Marko je isprva bio u nevjerici, pitajući se je li informacija zaista točna, na što mu je Milan odgovorio da je 100 % siguran.
Kada je shvatio ozbiljnost situacije, Markov bijes je počeo rasti. Ideja da bi zadruga mogla upravljati njihovom djedovinom bila mu je potpuno neprihvatljiva.
Marko je otvoreno izrazio sumnju da Nikola cijeli plan provodi isključivo iz inata. "Ja bih se dao kladiti da on to sigurno radi iz dišpeta. Petar bi se okretao u grobu da zna što se događa", istaknuo je Marko.
U obitelji sada prevladava strah da Nikola, kako je Marko dodao, "nastoji izbrisati povijest i zaboraviti da su Vukasi ikad bili glavni u tom kraju."
Hoće li Nikola popustiti pod strahovitim obiteljskim pritiskom ili će ostati pri svojoj odluci o udruživanju, tek ćemo vidjeti. Jedno je sigurno, mir u kući ozbiljno je narušen i povratka na staro više nema.
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