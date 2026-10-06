Nikolin plan priključenja Zadruzi razbjesnio Marka i Mirjanu: 'Petar bi se okretao u grobu'

Sve je počelo kada je Milan slučajno načuo razgovor pred kavanom. Jakov i ostali članovi zadruge otvoreno su raspravljali o mogućem dogovoru s Nikolom. Milan nije gubio vrijeme te je odmah prenio vijest Marku i Mirjani: 'Nikola nas hoće pridružiti zadruzi. Jakov i ovi iz zadruge su razgovarali.'

Marko je isprva bio u nevjerici, pitajući se je li informacija zaista točna, na što mu je Milan odgovorio da je 100 % siguran.

Kada je shvatio ozbiljnost situacije, Markov bijes je počeo rasti. Ideja da bi zadruga mogla upravljati njihovom djedovinom bila mu je potpuno neprihvatljiva.