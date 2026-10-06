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Divlje pčele

Nikolin plan priključenja Zadruzi razbjesnio Marka i Mirjanu: 'Petar bi se okretao u grobu'

Milan Čavka slučajno je načuo detalje koji bi mogli potpuno promijeniti odnose u obitelji Vukas. Njegovo otkriće da se Nikola planira pridružiti zadruzi brzo je stiglo do Marka i Mirjane koji nisu skrivali neoduševljenje

RTL
06.10.2026 17:00

Sve je počelo kada je Milan slučajno načuo razgovor pred kavanom. Jakov i ostali članovi zadruge otvoreno su raspravljali o mogućem dogovoru s Nikolom. Milan nije gubio vrijeme te je odmah prenio vijest Marku i Mirjani: 'Nikola nas hoće pridružiti zadruzi. Jakov i ovi iz zadruge su razgovarali.'

Marko je isprva bio u nevjerici, pitajući se je li informacija zaista točna, na što mu je Milan odgovorio da je 100 % siguran.

Kada je shvatio ozbiljnost situacije, Markov bijes je počeo rasti. Ideja da bi zadruga mogla upravljati njihovom djedovinom bila mu je potpuno neprihvatljiva.

Milan i Marko, Divlje pčele
Milan i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Marko je otvoreno izrazio sumnju da Nikola cijeli plan provodi isključivo iz inata. "Ja bih se dao kladiti da on to sigurno radi iz dišpeta. Petar bi se okretao u grobu da zna što se događa", istaknuo je Marko. 

U obitelji sada prevladava strah da Nikola, kako je Marko dodao, "nastoji izbrisati povijest i zaboraviti da su Vukasi ikad bili glavni u tom kraju."

Hoće li Nikola popustiti pod strahovitim obiteljskim pritiskom ili će ostati pri svojoj odluci o udruživanju, tek ćemo vidjeti. Jedno je sigurno, mir u kući ozbiljno je narušen i povratka na staro više nema.

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Divlje pčele

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