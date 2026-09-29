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Divlje pčele

'Nisam ništa skrivila: Kata Runje u samici suočena s Krnetinim ponižavanjem

Nova epizoda uvodi nas u tmurnu atmosferu samice, gdje je Kata zatvorena i vidno iscrpljena. U tom trenutku u prostoriju ulazi Krneta, čija sama prisutnost unosi nemir

RTL
29.09.2026 11:00

Katarina Runje završila je u samici nakon što ju je zatvorkom upravitelju, s kojim ima ljubavnu aferu, prijavila Eva, zatvorenica koja pak drži sve konce i nitko joj se ne želi zamijeriti.

Krneta posjećuje Katu u samici i započinje s provokacijama i pritiscima, zadirući u njenu intimu. Hladnim i podrugljivim tonom pita je tko se nalazi na fotografijama koje je potrgala Eva. Kata, iako suočena s Krnetom, tiho se brani riječima da nije ništa skrivila. Njegove riječi usmjerene su isključivo na to da je ponizi, slomi njen duh i pokaže apsolutnu dominaciju u situaciji gdje ona nema izlaza.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Vrhunac neugode nastupa kada Krneta nastavlja sa svojim manipulacijama. Tijekom ovog mučnog susreta, on joj u jednom trenutku pruža jabuku, stvarajući bolesnu iluziju brige i kontrole nad njenim osnovnim potrebama.

Uz podrugljiv i jeziv pristup, Krneta uživa u tome što on diktira svaki njen korak, prebacujući fokus s njene patnje na vlastitu nadmoć. Jasno se čuje kako pokušava slomiti njen otpor pretvarajući se da joj nudi pomoć u trenucima potpune bespomoćnosti.

Kata ga u jednom trenutku u očaju pita do kad će morati ostati ovdje u samici. Krneta joj na to uzvraća hladnim i proračunatim odgovorom, govoreći joj da to ovisi isključivo o njoj, no ne pokazuje osjećaj žaljenja ili milosti. Dapače, uživa u njezinoj patnji.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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