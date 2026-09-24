'Nisi dobrodošao': Teodorina majka Ksenija zabranila Jakovu dolazak na sprovod

Prilikom susreta, Karmela Vukas i Jakov ponudili su Kseniji pomoć oko Teodorinih stvari, napomenuvši kako su već spakirali većinu onoga što je ostalo.
"Niste se trebali mučiti, mogao sam vam ja donijeti stvari", rekao je Jakov.
Karmela, vidno potresena, izjavila je kako nema tih riječi ni tog žalovanja koje bi moglo ublažiti majčinu bol. Svjesna da je njihov Ivica upravo završio u zatvoru, Ksenija im je oštro poručila da će moliti Boga za njih dvoje kako bi im dao snage.
"Vama treba puno snage, sad kad je Ivica u zatvoru", poručila je.
Zabrana dolaska u Zagreb
Ipak, prava drama uslijedila je kada je razgovor skrenuo na temu posljednjeg ispraćaja. Jakov Vukas je izrazio namjeru da odmah nakon rješavanja hitnih obaveza toga dana krene za Zagreb, aludirajući na to da želi prisustvovati sprovodu.
Međutim, Ksenija ga je oštro i bez oklijevanja zaustavila u toj namjeri. "Ne, ne ti nećeš doći na sprovod. Nisi dobrodošao", odrješito mu je poručila. Iako je Jakov pokušao objasniti da razumije njezinu poziciju, njezina majka mu je objasnila kako stoje stvari.
"Ja još imam nešto samokontrole. Ali ako te vidi njezin otac, zadavit ćete golim rukama, to ti je valjda jasno", izjavila je Ksenija.
Njezino upozorenje jasno daje do znanja koliko je golem bijes Teodorinog oca i cijele obitelji, koji s pravom smatraju da je Teodora platila životom zbog mračnih tajni, osveta i grijeha koji pripadaju obitelji Vukas i njihovim neprijateljima.
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