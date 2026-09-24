'Nisi dobrodošao': Teodorina majka Ksenija zabranila Jakovu dolazak na sprovod

Prilikom susreta, Karmela Vukas i Jakov ponudili su Kseniji pomoć oko Teodorinih stvari, napomenuvši kako su već spakirali većinu onoga što je ostalo.

"Niste se trebali mučiti, mogao sam vam ja donijeti stvari", rekao je Jakov.

Karmela, vidno potresena, izjavila je kako nema tih riječi ni tog žalovanja koje bi moglo ublažiti majčinu bol. Svjesna da je njihov Ivica upravo završio u zatvoru, Ksenija im je oštro poručila da će moliti Boga za njih dvoje kako bi im dao snage.

"Vama treba puno snage, sad kad je Ivica u zatvoru", poručila je.