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Divlje pčele

Ništa od Katina premještaja! Jakov joj donio loše vijesti, a Krneta nastavlja sijati strah

Jakov Vukas i odvjetnik posjetili su Katarinu u zatvoru kako bi pronašli izlaz iz njezine teške situacije. Iako su se nadali dobrim vijestima, susret su obilježili incident s prisluškivanjem i razočaravajuća saznanja o njezinom premještaju

RTL.hr
29.10.2026 14:30

Prisluškivanje i prijetnja zakonom

Odvjetnik i Jakov stigli su u posjet Kati, no njihov razgovor od samog početka nije bio privatan. Čuvar, kojemu je upravitelj Krneta izričito naložio da prisluškuje svaku njihovu riječ, cijelo ih je vrijeme ometao i odbijao im dati prostor za povjerljiv razgovor.

Nakon što su shvatili da nemaju ni trunke privatnosti, odvjetnik je brzo izgubio strpljenje. Odlučno je zaprijetio čuvaru da će ga prijaviti nadležnom inspektoratu jer takvo postupanje s posjetiteljima nije po zakonom, upozorivši ga da bi mogao ostati bez posla.

Jakov Vukas i odvjetnik, Divlje pčele
Jakov Vukas i odvjetnik, Divlje pčele FOTO: RTL

Krnetin nadzor

Suočen s prijetnjom gubitka plaće, čuvar se naposljetku udaljio, ali mir nije dugo trajao. Umjesto njega, nadzor nad posjetom nedugo zatim preuzima sam upravitelj Lazar Krneta, čime je dodatno povećao napetost i strah kod Kate.

Lazar Krneta i Nemanja, Divlje pčele
Lazar Krneta i Nemanja, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegova prisutnost jasno je dala do znanja tko drži konce u rukama, kako u zatvoru, tako i kada je u pitanju malo mjesto Vrilo. Prava noćna mora za Jakova i Katu tek je uslijedila kada su počeli razgovarati o konkretnim rješenjima za njezin spas.

Tijekom posjeta u zatvoru Kristina Sertić uspjela je ostvariti svoj tajni plan. Iskoristila je trenutak nepažnje čuvara kako bi svom dečku neprimjetno predala komad sapuna u kojem je prethodno Katarina napravila otisak ključa od vrata skladišta koja vode na slobodu.

Razočaranje i loše vijesti

Kada su napokon uspjeli razmijeniti nekoliko riječi o pravnom planu, uslijedio je hladan tuš. Jakov i odvjetnik morali su teška srca priopćiti Katarini da je, nažalost, potpuno nemoguće dobiti premještaj u drugu ustanovu zbog trenutnih reformi i rošade po ženskim zatvorima.

Kristina Sertić, Divlje pčele
Kristina Sertić, Divlje pčele FOTO: RTL

Jedina preostala opcija za spas bila bi podnošenje službene prijave protiv Krnete kako bi dobili potrebnu municiju protiv njega. No, Kata u strahu i dalje odbija surađivati, bojeći se da će progovaranjem dovesti u opasnost sebe i sve do kojih joj je stalo.

Hoće li ovaj mučni susret natjerati Katu da konačno progovori ili će je Krnetin strah zauvijek zadržati stjeranu u kut, gledatelji će tek saznati u novim epizodama. 

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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