Nova drama u zatvoru: Franka usred noći izbola zatvorenicu komadom stakla

Eva Parać i još jedna od zatvorenica imale su za plan zastrašiti Franku Zovko na spavanju, no kada su je probudili, uplašena Franka uspjela se domoći komada stakla kojim je izbola drugu žensku osobu.

Panika se iznimno brzo proširila zatvorskim hodnicima kada su se začuli panični povici za pomoć. Eva je počela dozivati stražare vičući da je žena izbodena.

Nasreću, ozlijeđena zatvorenica će preživjeti ovaj stravičan napad unatoč ozbiljnosti situacije. Odgovorne osobe brzo su reagirale na incident, a Franka je odmah smještena u samicu, gdje će ostati u izolaciji sve dok upravitelj ne donese konačnu odluku o daljnjim sankcijama.