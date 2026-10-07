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Divlje pčele

Nova drama u zatvoru: Franka usred noći izbola zatvorenicu komadom stakla

Iza zatvorskih rešetaka odvio se pravi horor usred noći. Jedna od zatvorenica je napadnuta i izbodena komadom stakla, a glavni krivac je Franka Zovko

RTL
07.10.2026 14:00

Eva Parać i još jedna od zatvorenica imale su za plan zastrašiti Franku Zovko na spavanju, no kada su je probudili, uplašena Franka uspjela se domoći komada stakla kojim je izbola drugu žensku osobu.

Panika se iznimno brzo proširila zatvorskim hodnicima kada su se začuli panični povici za pomoć. Eva je počela dozivati stražare vičući da je žena izbodena.

Nasreću, ozlijeđena zatvorenica će preživjeti ovaj stravičan napad unatoč ozbiljnosti situacije. Odgovorne osobe brzo su reagirale na incident, a Franka je odmah smještena u samicu, gdje će ostati u izolaciji sve dok upravitelj ne donese konačnu odluku o daljnjim sankcijama.

Eva Parać, Divlje pčele
Eva Parać, Divlje pčele FOTO: RTL

Ostale zatvorenice i dalje su pod snažnim dojmom te zbog vlastite sigurnosti traže hitan uvid u službeni pravilnik. Ostaje za vidjeti hoće li zatvorska uprava postrožiti sigurnosne mjere nakon ovog umalo fatalnog noćnog događaja.

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Divlje pčele

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