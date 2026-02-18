Nova epizoda 'Divljih pčela' ostavit će gledatelje bez daha! Vjenčanje, trudnoća i zaruke

Zora i Kata u seriji 'Divlje pčele' razgovaraju o budućnosti i Zorinom planiranom odlasku u Drniš. Teodora skuplja svoje stvari i želi otići iz Vrila nakon gubitka djeteta, no Jakov je sprječava i govori joj: 'Ti si moja žena'. U zagrljaju pokušavaju preboljeti tešku situaciju. Nikola je iskren s Antom i zauzima se za Cvitu, no on ga brzo natjera na šutnju.