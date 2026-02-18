Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Nova epizoda 'Divljih pčela' ostavit će gledatelje bez daha! Vjenčanje, trudnoća i zaruke

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
18.02.2026 11:55

Zora i Kata u seriji 'Divlje pčele' razgovaraju o budućnosti i Zorinom planiranom odlasku u Drniš. Teodora skuplja svoje stvari i želi otići iz Vrila nakon gubitka djeteta, no Jakov je sprječava i govori joj: 'Ti si moja žena'. U zagrljaju pokušavaju preboljeti tešku situaciju. Nikola je iskren s Antom i zauzima se za Cvitu, no on ga brzo natjera na šutnju.

Tereza, Divlje pčele
Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov otkriva Kati da su Teodora i on izgubili dijete te da je Ivica dobio oranice od Ante. Luca brine o djeci i provodi puno vremena kod Šušnjare. Zora i Nikola se slučajno sreću i on joj otkriva da se boji njezine trudnoće. Tereza priznaje svoje prave osjećaje prema Čavki. Prolaze dva tjedna - stiže dan vjenčanja Tereze i Vice.

Tereza, Divlje pčele
Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele zora divlje pčele katarina divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Komentari ga nisu štedjeli! Pere Eranović u liku Vice ih je pročitao naglas i nasmijao pratitelje

Glumac Ivan Barišić za RTL.hr o tome koliko se Nikola Vukas sada mijenja u seriji 'Divlje pčele': 'Postaje pravi muškarac'

Zašto je Vice šutio dok su razotkrivali Sadiju? Gledatelji znaju ono što selo još ne zna

Oni su likovi 'Divljih pčela' koji čuvaju toplinu običnog života!

Zavjet je slomljen! Katarina Tomi priznala istinu o noći kada je Petar ubijen

Teodora izgubila bebu! Ona i Rajka u tuzi su pronašle jedna drugu