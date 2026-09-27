Nova epizoda 'Divljih pčela' već je stigla na Voyo: Pogledajte je prije svih

Nakon niza dramatičnih događaja koji su posljednjih dana potpuno uzdrmali Vrilo, priča se nastavlja novim sukobima, tajnama i odlukama koje bi mogle imati velike posljedice za omiljene likove.

Napetosti među obiteljima sve su veće, stare tajne izlaze na površinu, a neki odnosi dolaze do točke s koje više nema povratka. Novi nastavak donosi upravo ono zbog čega gledatelji iz epizode u epizodu željno iščekuju što slijedi – emocije, neočekivane preokrete i nove probleme koji dodatno kompliciraju već ionako burne odnose u Vrilu.

Svi koji ne žele čekati novi tjedan već danas mogu pogledati novu epizodu 'Divljih pčela' na Voyo.