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Divlje pčele

Nova epizoda 'Divljih pčela' već je stigla na Voyo: Pogledajte je prije svih

Nedjelja donosi odličnu vijest za sve obožavatelje 'Divljih pčela' – nova epizoda omiljene domaće serije već je dostupna na platformi Voyo

RTL.hr
27.09.2026 09:30

Nakon niza dramatičnih događaja koji su posljednjih dana potpuno uzdrmali Vrilo, priča se nastavlja novim sukobima, tajnama i odlukama koje bi mogle imati velike posljedice za omiljene likove.

Napetosti među obiteljima sve su veće, stare tajne izlaze na površinu, a neki odnosi dolaze do točke s koje više nema povratka. Novi nastavak donosi upravo ono zbog čega gledatelji iz epizode u epizodu željno iščekuju što slijedi – emocije, neočekivane preokrete i nove probleme koji dodatno kompliciraju već ionako burne odnose u Vrilu.

Svi koji ne žele čekati novi tjedan već danas mogu pogledati novu epizodu 'Divljih pčela' na Voyo.

divlje pčele
Divlje pčele

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