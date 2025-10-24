Emisije
Divlje pčele

Nova glumica Margarita za RTL.hr o ulozi Tereze Vukas: 'Vrckava sam, razmažena i prpošna'

Glumica Margarita Mladinić u seriji 'Divlje pčele' utjelovila je Terezu Vukas

RTL.hr
24.10.2025 13:00

Miljenica nove televizijske obitelji u seriji 'Divlje pčele' najmlađe je dijete i jedina kći Mirjane i Ante Vukasa. Terezu Vukas utjelovila je mlada i talentirana Margarita Mladinić. Za RTL.hr je govorila o svome liku i koliko je povezana s cijelom pričom. 

Kako biste opisali Terezu u nekoliko riječi?

Vrckava, razmažena i propošnu djevojčicu. Tako bih to rekla. 

Obitelj Vukas, Divlje pčele
Obitelj Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Što vam je bilo najzanimljivije u njezinoj priči?

Ne znam koliko smijem otkrivati, ali dogodio se jedan vrlo hrabri preokret i istup kod Tereze koji me jako raduje kao glumicu. Na prvu može biti jako plošan lik i onda ta situacija koja se dogodi je jedna poprilično dramska situacija i da joj dubinu i težinu. To je užasno lijepo za igrati. Automatski se nekako lakše povežeš s likom kad se dogodi takva situacija. 

Kako je bilo nositi kostime i frizure iz pedesetih godina prošlog stoljeća i jesu li vam pomogle da uđete u lik?

To je bilo nešto predivno. Ovim putem bih se zahvalila svim našim kostimografima. Jako volim modu i obožavam se igrati tako da mi je to jedan ogroman segment rada na seriji koji obožavam i koji mi svaki radni dan čini još uzbudljivijim. Dolazim radosna na set s mišlju što ću danas nositi i kako ću izgledati. Prekrasno je. Mislim da jako rijetko dobijemo priliku raditi takve projekte kojima je radnja u prošlosti. Mislim da to trebamo maksimalno iskoristiti, uživati u tome koliko god možemo. 

Sanja Vejnović i Margarita Mladinić
Sanja Vejnović i Margarita Mladinić FOTO: RTL

Cijeli intervju pogledajte u videu.

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

Divlje pčele

