Divlje pčele

Nova ljubav, novi početak! Zora blista uz Đordana, no tajna prijeti svemu

Đordano je odlučio pokazati kako se nekad udvaralo, priredivši Zori pravu serenadu pod prozorom. Uz pratnju mandoline i pomoć prijatelja Krste, koji je priznao da je sada u 'službi ljubavi', pjesmom je pokušao omekšati njezino srce

18.04.2026 12:00

U središtu radnje 'Divljih pčela' našla se Zora, čije srce na sve načine pokušava osvojiti šarmantni trgovac Đordano. Njegove romantične geste, međutim, nailaze na zid suzdržanosti, a razlog tome nije nedostatak osjećaja, već velika tajna koju Zora očajnički skriva.

Serenada pod prozorom kao u stara vremena

Iako je Zora isprva glumila ljutnju, bilo je jasno da je romantična gesta nije ostavila ravnodušnom.

"Ma dobro, ajde, odsvirali ste svoje. Sad možete ići kući. Pošten svijet spava," poručila im je sestra Katarina, no Krsto i Đordano su je prozvali "ubojicom romantike". Na kraju večeri, Đordano joj je ipak uspio predati ružu, simbol svoje neskrivene naklonosti. 

Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Nijedna mi nije ukrala srce kao ti"

Uporni udvarač nije stao samo na pjesmi. U kasnijim razgovorima, Đordano je bio potpuno otvoren oko svojih osjećaja. "Moram ti priznati da nikada nisam jurio neku djevojku kao što tebe jurim. Nijedna mi nije ukrala srce kao ti," priznao joj je iskreno.

Zora, iako vidno dirnuta njegovom upornošću, pokušavala ga je odgovoriti. "Đordano, vidi, ti ćeš naći nekoga i učiniti je sretnom. Moraš znati da ja nisam ta," rekla mu je, no njezine riječi nisu zvučale posve uvjerljivo. Čak ga je i njezina sestra počela poprijeko gledati, zabrinuta zbog novog udvarača, no Đordanu je, kako kaže, jedino bitno što Zora misli o njemu.

Đordano, Divlje pčele FOTO: RTL
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

