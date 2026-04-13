Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Nova ljubav za Zoru? On je stigao u Vrilo i već neko vrijeme ne skida pogled s nje

Dolazak splitskog trgovca Đordana Bonačića unio je dašak svježine i neočekivanu dramu. Šarmantni i imućni Splićanin nije došao samo poslovno; njegovo je srce, čini se, već pronašlo razlog za duži ostanak

RTL.hr
13.04.2026 20:30

Nije trebalo dugo da Đordanu za oko zapne mlada i lijepa Zora Runje. Već pri prvom susretu u dućanu babe Ljube, nije mogao sakriti svoje oduševljenje, što iskusnoj Ljubi nije promaklo u seriji 'Divlje pčele'.

A lipi moj Đordano, od svih lipi cura u Splitu ti se doša baš tuta zagledati u Vrilo, a?", podbola ga je Ljuba, na što je on bez oklijevanja odgovorio: A lipa je, a ima i lipo ime Zora."

Đordanova opčinjenost bila je očita. Unatoč Ljubinim pokušajima da ga podsjeti kako bi se za mladića njegova stasa, lipog, mladog i pametnog", u Vrilu skupljao red lipih nevisti", on je ostao uporan. Za njega, nijedna nije ljepša od Zore. Njegovo pitanje Ljubi, je li Zora možda obećana nekome drugome, otkrilo je da je spreman boriti se za njezinu naklonost, nesvjestan da zaruke nisu najveća prepreka.

FOTO: RTL

Upozorenje i hladan tuš

Ipak, baba Ljuba, kao čuvarica seoskih tajni, pokušala ga je suptilno upozoriti. Njezine riječi bile su pune zagonetki koje Đordano nije mogao protumačiti.

Sinko moj, pa kud se baš na nju namjerio?", pitala ga je s primjetnom dozom brige. Kada je on ponovno istaknuo Zorinu ljepotu, njezin je odgovor bio znakovit: A šta je je, lipa je. Ali je bome Runje." Ime obitelji nosilo je težinu koju pridošlica nije mogao razumjeti.

Vidjevši da njezina upozorenja ne dopiru do zanesenog trgovca, Ljuba mu je na kraju priznala da je situacija puno složenija. Zapetljana, moj Đordano, zapetljana. I ne mogu ti ja to sad objašnjavati", rekla mu je, ostavljajući ga u nedoumici.

FOTO: RTL

Đordano, međutim, nije tip koji lako odustaje. Svoju je priliku potražio u Lucinoj krojačkoj radnji, gdje je Zori ponudio skupocjenu svilu iz Turske kao poklon. Njegov galantni pokušaj naišao je na hladan zid. Hvala puno, ali ne prihvaćam darove nepoznatih muškaraca", odrješito mu je odgovorila Zora, ne dopustivši mu ni da se valjano predstavi. 

Dok Đordano Bonačić i dalje vjeruje da je samo pitanje upornosti i šarma kada će osvojiti lijepu Zoru, mještani Vrila šute o onome što on ne zna - Zora pod srcem nosi dijete, a otac nije poznat. Hoće li istina izaći na vidjelo i kako će splitski trgovac reagirati kada shvati da je djevojka koja ga je očarala zapetljana" na način koji nije mogao ni zamisliti, ostaje pitanje.

FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

