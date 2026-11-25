Susret počinje izravnim pitanjem kojim Krneta provjerava zna li Jelica tko je on zapravo. Nakon što mu potvrdi da je Jelica Šušnjara i čuje njegovo predstavljanje, razgovor ubrzo skreće prema Katarini Runje.

Krneta bez okolišanja ispituje Jelicu je li joj Katarina išta pričala o njemu. Jelica mu otvoreno odgovara da nisu ulazile u detalje te da zna tek toliko da se poznaju iz vremena provedenog u zatvoru. Upravo taj odgovor daje Krneti povoda da pokuša usmjeriti dojam koji Jelica ima o njemu, dajući naslutiti da Katarina možda ne govori baš sve.