Susret počinje izravnim pitanjem kojim Krneta provjerava zna li Jelica tko je on zapravo. Nakon što mu potvrdi da je Jelica Šušnjara i čuje njegovo predstavljanje, razgovor ubrzo skreće prema Katarini Runje.
Krneta bez okolišanja ispituje Jelicu je li joj Katarina išta pričala o njemu. Jelica mu otvoreno odgovara da nisu ulazile u detalje te da zna tek toliko da se poznaju iz vremena provedenog u zatvoru. Upravo taj odgovor daje Krneti povoda da pokuša usmjeriti dojam koji Jelica ima o njemu, dajući naslutiti da Katarina možda ne govori baš sve.
Je li bacio oko na nju?
Iako početak razgovora nosi dozu provjere i zadrške, u završnici se ton mijenja na način koji ostavlja dojam da je Krneta možda bacio oko na Jelicu. Njegova opaska na kraju zvuči izravno i prilično samouvjereno.
"Pametna i lijepa, a? Dobra kombinacija", poručuje joj Krneta, ostavljajući dojam da promatra Jelicu s posebnim zanimanjem i da bi njihov odnos u nastavku priče mogao dobiti zanimljiv smjer.
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