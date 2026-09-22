Nova pucnjava završila tragedijom: Teodora Vukas ubijena kobnim hicem

Katarina Runje osuđena je na doživotni zatvor, no pravoj drami nema kraja.

Kada je Katarina u pratnji izlazila iz zgrade suda te se posljednji puta pozdravljala s okupljenima, zrak je rasparao zvuk vatrenog oružja. Nepoznati počinitelj iz zasjede je pištoljom opalio hitac namijenjen Kati, potom promašio primarnu metu i pogodio Teodoru koja se u tom trenutku našla u Katarininom zagrljaju.