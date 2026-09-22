Nova pucnjava završila tragedijom: Teodora Vukas ubijena kobnim hicem

Katarina Runje osuđena je na doživotni zatvor, no pravoj drami nema kraja.
Kada je Katarina u pratnji izlazila iz zgrade suda te se posljednji puta pozdravljala s okupljenima, zrak je rasparao zvuk vatrenog oružja. Nepoznati počinitelj iz zasjede je pištoljom opalio hitac namijenjen Kati, potom promašio primarnu metu i pogodio Teodoru koja se u tom trenutku našla u Katarininom zagrljaju.
Očaj, suze i nedužna žrtva
Metak je Teodoru pogodio direktno u lijevi prsni koš. Među okupljenima je nastala panika, a nepoznati počinitelj nestao je iz vidika te pobjegao u nepoznatom smjeru. Katarinu Runje unijeli su natrag u sudnicu, dok je Jakov svojoj ženi pokušavao pomoći.
Unatoč svemu, Teodora je na kraju nažalost preminula.
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