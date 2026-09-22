Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Nova pucnjava završila tragedijom: Teodora Vukas ubijena kobnim hicem

Nakon napetog suđenja i izricanja presude, ispred sudnice odigrala se još jedna tragedija. Umjesto pravne zadovoljštine i završetka mučnog procesa, uslijedio je kaos u kojem je ugašen još jedan nevin život

RTL
22.09.2026 21:15

Katarina Runje osuđena je na doživotni zatvor, no pravoj drami nema kraja.

Kada je Katarina u pratnji izlazila iz zgrade suda te se posljednji puta pozdravljala s okupljenima, zrak je rasparao zvuk vatrenog oružja. Nepoznati počinitelj iz zasjede je pištoljom opalio hitac namijenjen Kati, potom promašio primarnu metu i pogodio Teodoru koja se u tom trenutku našla u Katarininom zagrljaju.

Očaj, suze i nedužna žrtva

Metak je Teodoru pogodio direktno u lijevi prsni koš. Među okupljenima je nastala panika, a nepoznati počinitelj nestao je iz vidika te pobjegao u nepoznatom smjeru. Katarinu Runje unijeli su natrag u sudnicu, dok je Jakov svojoj ženi pokušavao pomoći.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Unatoč svemu, Teodora je na kraju nažalost preminula.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele katarina runje teodora vukas mirjana vukas
Divlje pčele

Teodorina posljednja želja rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Zagrli me kao nekada'

Divlje pčele

Oproštaj koji slama srce: Katarina posljednji put zagrlila Zoru i Cvitu prije doživotnog zatvora

Moglo bi te zanimati

Tko večeras umire u 'Divljim pčelama'? Ivica puca u Antu, a Mirjanin plaćeni ubojica na nišanu drži Katarinu

Brico pozvao gledatelje u novu sezonu 'Divljih pčela': 'Jeste li spremni? Mi jedva čekamo'

Karmelu usred probe vjenčanice obuzeo jeziv osjećaj: 'Dogodit će se neko zlo'

Teodora se slomila pred svećenikom i priznala strašnu tajnu: 'Ja sam kriva što će možda dobiti smrtnu kaznu'

Ante donio veliku odluku: Jednog od sinova odabrao je za nasljednika obiteljskog carstva

Ante se sprema pobjeći iz Vrila: 'Moram se sakriti, ako me uhvate, crno mi se piše'

Pročitaj na Net.hr
Najbolje serije za duge jesenske večeri na Voyo
Utrka se nastavlja: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?
Horatio, jesi li to ti? Glumac se povukao iz svijeta zabave, a malo tko ga danas može prepoznati
Ante doznaje za Mirjaninu prevaru, a Jakov proživljava svoje najteže trenutke
Novi RTL-ov meteorolog otkrio kada ga gledamo na ekranu: 'Bit će mi to prvo takvo iskustvo'
Thompsonova Sandra otkrila da imaju razlog za slavlje: 'Život je zaista nevjerojatan dar'
Cindy Crawford slomljena nakon najtežeg gubitka: Izvor otkrio kroz što prolazi nakon smrti sina
Kći Reese Witherspoon njezina je prava kopija, a evo kako danas izgleda
Ima 46, a ljubi 22 godine mlađeg: Tko je fatalna Bunnie XO koja je zapalila javnost?
Sin Gorana Bareta završio dva fakulteta: Odrastao s bakom i djedom, godinama nisu razgovarali