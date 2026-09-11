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Divlje pčele

Nova sezona 'Divljih pčela' uskoro na RTL-u!

Povratak u Vrilo omiljenim likovima, uz nove napetosti, zaplete i brojne domaće zvijezde koji se pridružuju uigranoj glumačkoj postavi – novu sezonu 'Divljih pčela' ne propustite uskoro na RTL-u i platformi Voyo!

RTL.hr
11.09.2026 17:10

Uzbudljiva priča smještena u Cetinsku krajinu, tri sestre koje skrivaju mračnu tajnu, ljubavni zapleti, nepredvidive ljudske emocije, nepravda, odanost obitelji i pamtljivi likovi sa svojim strastima, borbama i osjećajima – prva sezona RTL-ove serije 'Divlje pčele' u posljednjih je godinu dana za ekrane prikovala sve generacije, o njoj se komentiralo na društvenim mrežama, u uredima, školama, ulici i na kavama, a brojne nominacije i osvojene medijske nagrade, kao i pohvale te reakcije gledatelja koje ne prestaju, svjedoče o njoj kao o pravom televizijskom fenomenu!

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Cijenjeni domaći glumci, poput Sanje Vejnović, Jelene Perčin, Amara Bukvića, Jasne Bilušić, Jasmina Mekića, Dragana Veselića ili Alana Blaževića, još su jednom potvrdili svoju dominaciju sjajnim i suverenim izvedbama, no 'Divlje pčele' predstavila su novu generaciju mladih domaćih glumačkih zvijezda, na čelu s voljenim sestrama Runje, Anom Marijom Veselčić, Lidijom Penić-Grgaš i Lidijom Kordić, koje su postale junakinje kakve domaći televizijski eter već dugo ne pamti. Uz njih, tu su Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Antonija Julija Blaće, Luka Šegota, Davor Pavić...

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Upravo su raznolikost likova te njihove složene priče i odnosi jedna od najvećih snaga serije, a pitoreskno Vrilo mjesto je u kojem se ljubav nikada nije događala bez posljedica, obitelji nikada nisu bile bez tajni, a prošlost se uvijek vraćala onda kada su mještani mislili da su je napokon zakopali.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Veliko finale prve sezone ostavilo je otvorenima brojna pitanja i natjeralo gledatelje da željno iščekuju nove zaplete! U novim epizodama, najavljuju iz produkcijskog tima, glavna priča bit će ona o kazni i iskupljenju. Katarina napeto iščekuje presudu za ubojstvo Petra, Cvita u kući Vukasa i dalje živi pod Mirjaninom čizmom, pitajući se hoće li ikada moći biti istinski sretna s Nikolom, dok Zora strepi o Katinoj sudbini i mašta o odlasku iz Vrila kako bi pokušala zaboraviti prošlost i ostvarila svoj san. Anti Vukasu izmiče kontrola nad obitelji, dok se njegov brat Ivica i dalje bori protiv duhova prošlosti. General Badurina i dalje se ne miri sa nerazjašnjenom smrću sina, dok se Rajki u život upliće osoba za koju je mislila da ju je zauvijek ostavila iza sebe...

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Dobro poznatim likovima pridružit će se i brojna nova glumačka imena čiji će dolazak u Vrilo donijeti brojne napetosti, promjene i zaplete – Slavko Sobin, Mirta Zečević, Lara Nekić, Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer, Ivana Krizmanić, Rafael Anočić, Armin Čatić i mnogi drugi.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina kojoj prijeti smrt strijeljanjem, Ivica koji povlači obarač pištolja, emotivna Rajka krvavih ruku, Badurina koji i dalje istražuje Domazeta - samo su djelić onoga što čeka gledatelje u novim nastavcima. Kakva sudbina čeka omiljene likove, gledatelji će doznati uskoro u novoj sezoni serije 'Divlje pčele', na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
Divlje pčele

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