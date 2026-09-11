Nova sezona 'Divljih pčela' uskoro na RTL-u!

Povratak u Vrilo omiljenim likovima, uz nove napetosti, zaplete i brojne domaće zvijezde koji se pridružuju uigranoj glumačkoj postavi – novu sezonu 'Divljih pčela' ne propustite uskoro na RTL-u i platformi Voyo!

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Uzbudljiva priča smještena u Cetinsku krajinu, tri sestre koje skrivaju mračnu tajnu, ljubavni zapleti, nepredvidive ljudske emocije, nepravda, odanost obitelji i pamtljivi likovi sa svojim strastima, borbama i osjećajima – prva sezona RTL-ove serije 'Divlje pčele' u posljednjih je godinu dana za ekrane prikovala sve generacije, o njoj se komentiralo na društvenim mrežama, u uredima, školama, ulici i na kavama, a brojne nominacije i osvojene medijske nagrade, kao i pohvale te reakcije gledatelja koje ne prestaju, svjedoče o njoj kao o pravom televizijskom fenomenu!

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Cijenjeni domaći glumci, poput Sanje Vejnović, Jelene Perčin, Amara Bukvića, Jasne Bilušić, Jasmina Mekića, Dragana Veselića ili Alana Blaževića, još su jednom potvrdili svoju dominaciju sjajnim i suverenim izvedbama, no 'Divlje pčele' predstavila su novu generaciju mladih domaćih glumačkih zvijezda, na čelu s voljenim sestrama Runje, Anom Marijom Veselčić, Lidijom Penić-Grgaš i Lidijom Kordić, koje su postale junakinje kakve domaći televizijski eter već dugo ne pamti. Uz njih, tu su Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Antonija Julija Blaće, Luka Šegota, Davor Pavić...

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Upravo su raznolikost likova te njihove složene priče i odnosi jedna od najvećih snaga serije, a pitoreskno Vrilo mjesto je u kojem se ljubav nikada nije događala bez posljedica, obitelji nikada nisu bile bez tajni, a prošlost se uvijek vraćala onda kada su mještani mislili da su je napokon zakopali.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Veliko finale prve sezone ostavilo je otvorenima brojna pitanja i natjeralo gledatelje da željno iščekuju nove zaplete! U novim epizodama, najavljuju iz produkcijskog tima, glavna priča bit će ona o kazni i iskupljenju. Katarina napeto iščekuje presudu za ubojstvo Petra, Cvita u kući Vukasa i dalje živi pod Mirjaninom čizmom, pitajući se hoće li ikada moći biti istinski sretna s Nikolom, dok Zora strepi o Katinoj sudbini i mašta o odlasku iz Vrila kako bi pokušala zaboraviti prošlost i ostvarila svoj san. Anti Vukasu izmiče kontrola nad obitelji, dok se njegov brat Ivica i dalje bori protiv duhova prošlosti. General Badurina i dalje se ne miri sa nerazjašnjenom smrću sina, dok se Rajki u život upliće osoba za koju je mislila da ju je zauvijek ostavila iza sebe...

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Dobro poznatim likovima pridružit će se i brojna nova glumačka imena čiji će dolazak u Vrilo donijeti brojne napetosti, promjene i zaplete – Slavko Sobin, Mirta Zečević, Lara Nekić, Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer, Ivana Krizmanić, Rafael Anočić, Armin Čatić i mnogi drugi.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL