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Divlje pčele

Nova tajna izlazi na vidjelo: Krneta bio na sahrani Petra Vukasa

Lazar Krneta u obitelji Vukas poznat je kao suradnik oca Ante Vukasa. Njihov odnos prepun je mračnih tajni

RTL
02.10.2026 20:45

Lazar Krneta već se dugo pojavljuje kao jedan od najmisterioznijih ljudi povezanih s obitelji Vukas. U obiteljskim pričama poznat je kao nekadašnji suradnik Petra Vukasa, oca Ante Vukasa, no iza tog naizgled jednostavnog poslovnog odnosa krije se čitav niz nepoznanica. Svako novo Krnetino pojavljivanje otvara dodatna pitanja, a sada je na površinu isplivao još jedan detalj iz prošlosti - bio je prisutan i na sprovodu Petra Vukasa.

Prisjećanje na taj događaj još jednom potvrđuje koliko je Krneta duboko ukorijenjen u prošlost obitelji Vukas. Njegova povezanost s Petrom očito nije bila površna niti isključivo poslovna. Krneta se dobro sjeća dana kada je obitelj posljednji put ispratila Petra, a način na koji govori o tom događaju ostavlja dojam čovjeka koji zna mnogo više nego što je spreman otkriti.

Krneta se pojavio među ožalošćenima

Na Petrovu sprovodu Krneta nije bio tek jedan od brojnih ljudi koji su došli izraziti sućut. Njegova prisutnost danas dobiva potpuno novo značenje. Čovjek koji se godinama kretao u sjeni Vukasovih, poznavao njihove poslove tada se pojavio među ožalošćenima gotovo kao da zatvara jedno poglavlje zajedničke prošlosti. No Krneta je čovjek uz kojeg se teško može vezati riječ slučajnost.

Ante i Mirjana Vukas, Divlje pčele
Ante i Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegovo prisjećanje na sprovod ponovno otvara pitanje kakav je zapravo odnos imao s Petrom Vukasom i koliko mu je ovaj za života povjerio. Jesu li dijelili samo poslovne interese ili i tajne koje nikada nisu smjele izaći na vidjelo?

Krneta je očito poznavao obitelj mnogo prije sadašnjih sukoba, ucjena i obračuna. Bio je ondje u vrijeme kada je Petar još držao konce u svojim rukama, a ostao je prisutan i nakon njegove smrti.

Pitanje više nije samo što je Krneta radio za Petra Vukasa. Puno je važnije pitanje što je za to vrijeme saznao.

Je li doista riječ o starom suradniku koji osjeća određenu odanost prema čovjeku za kojeg je nekada radio ili Krneta godinama čuva informacije koje sada namjerava iskoristiti?

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