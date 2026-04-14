Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Nova teorija gledatelja o Zori i novom liku 'Divljih pčela': 'Pojavio se u pravi trenutak!'

Dolazak Đordana u 'Divlje pčele' nije prošao nezapaženo, a sada fanovi vjeruju da bi upravo on mogao biti ključ za rasplet cijele situacije

RTL.hr
14.04.2026 10:15

Na društvenim mrežama već kruži teorija koja sve više dobiva na snazi. Jedna gledateljica sažela ju je u jednoj rečenici:

"Pojavio se u pravi trenutak i to dijete može Zora reći da je njegovo i sve riješeno."

I dok je nekima ova ideja možda prejednostavna, drugima itekako ima smisla. pogotovo u svijetu 'Divljih pčela', gdje su tajne, laži i iznenadni obrati gotovo pravilo.

Đordano, Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Plan koji bi mogao promijeniti sve

Prema ovoj teoriji, Zora bi uz pomoć Đordana mogla "zatvoriti krug" i izbjeći posljedice koje joj prijete. Njegov dolazak u ključnom trenutku otvara mogućnost novog savezništva, ali i potencijalnog izlaza iz situacije koja se činila bezizlaznom.

Gledatelji ističu da ovakav razvoj događaja ne bi bio prvi put u seriji, likovi su već više puta donosili neočekivane odluke kako bi zaštitili sebe i svoje bližnje.

Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Je li ovo stvarno rješenje ili tek nova komplikacija?

Ipak, ostaje pitanje - bi li ovakav potez zaista riješio problem ili bi otvorio još veće?

Jer ako 'Divlje pčele' nešto uvijek dokazuju, to je da nijedna tajna ne ostaje dugo skrivena.

Jedno je sigurno, dolazak Đordana nije slučajan, a hoće li Zora zaista povući ovaj potez ili će sve krenuti u potpuno drugom smjeru, tek ćemo vidjeti.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele đordano divlje pčele zora divlje pčele
