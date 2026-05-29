Nova teorija u 'Divljim pčelama'! Ante Vukas iznio potpuno novu priču o ubojstvu Petra

Njegov istup u sudnici unio je potpunu pomutnju i predstavio novu, šokantnu teoriju o zločinu, tvrdeći kako Katarina Runje nije djelovala sama. Umjesto priče o samoobrani, Vukas je pred sudom iznio teške optužbe o hladnokrvno isplaniranoj zavjeri.
Teške optužbe u sudnici
Nakon što je pozvan kao svjedok, Ante Vukas je započeo svoje svjedočenje govoreći o okolnostima braka između njegovog sina i optužene, no ubrzo je promijenio smjer i iznio tvrdnje koje su odjeknule sudnicom. Ustvrdio je kako posjeduje vlastitu teoriju o događajima, formiranu nakon što je saznao za dva priznanja - jedno od Katarine, a drugo od svog pokojnog nećaka, Josipa Vukasa.
"Mene je to malo smantalo dok nisam shvatio sve", započeo je Vukas, a zatim iznio ključnu optužbu: "Runje nije dovoljno snažna da je mogla ubiti mog Petra sama. Zato su se njih dvoje dogovorili i zajedno ga ubili."
Prema njegovim riječima, postojanje dva priznanja za isti zločin nije slučajnost, već dokaz o udruženom zločinačkom pothvatu. "Imamo dva priznanja za umorstvo mog sina, dva priznanja, dva krivca", odlučno je ponovio, ignorirajući žamor i nevjericu u sudnici. Time je slučaj, koji se do tada kretao u smjeru dokazivanja samoobrane, preusmjerio prema optužbi za ubojstvo s predumišljajem.
Kao dokaze za svoje tvrdnje, Vukas je naveo loš odnos između Josipa i njegovih sinova, kao i Petrov prsten koji je pronađen kod Josipa nakon njegove smrti. Vrhunac njegovog svjedočenja bila je izjava kako je Josipovo samoubojstvo posljedica grižnje savjesti. "Uvjeren sam da je Josipa mučilo to što je učinio i da je i on samo žrtva Kate Runje", rekao je Vukas, zaključivši šokantnim zahtjevom: "I mislim da bi zato Kati Runje trebalo suditi za dva ubojstva."