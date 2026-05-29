Nova teorija u 'Divljim pčelama'! Ante Vukas iznio potpuno novu priču o ubojstvu Petra

Njegov istup u sudnici unio je potpunu pomutnju i predstavio novu, šokantnu teoriju o zločinu, tvrdeći kako Katarina Runje nije djelovala sama. Umjesto priče o samoobrani, Vukas je pred sudom iznio teške optužbe o hladnokrvno isplaniranoj zavjeri.

Nakon što je pozvan kao svjedok, Ante Vukas je započeo svoje svjedočenje govoreći o okolnostima braka između njegovog sina i optužene, no ubrzo je promijenio smjer i iznio tvrdnje koje su odjeknule sudnicom. Ustvrdio je kako posjeduje vlastitu teoriju o događajima, formiranu nakon što je saznao za dva priznanja - jedno od Katarine, a drugo od svog pokojnog nećaka, Josipa Vukasa.

"Mene je to malo smantalo dok nisam shvatio sve", započeo je Vukas, a zatim iznio ključnu optužbu: "Runje nije dovoljno snažna da je mogla ubiti mog Petra sama. Zato su se njih dvoje dogovorili i zajedno ga ubili."

Prema njegovim riječima, postojanje dva priznanja za isti zločin nije slučajnost, već dokaz o udruženom zločinačkom pothvatu. "Imamo dva priznanja za umorstvo mog sina, dva priznanja, dva krivca", odlučno je ponovio, ignorirajući žamor i nevjericu u sudnici. Time je slučaj, koji se do tada kretao u smjeru dokazivanja samoobrane, preusmjerio prema optužbi za ubojstvo s predumišljajem.