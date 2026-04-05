Divlje pčele

Nova Tereza? Gledatelji primjećuju veliku promjenu u njezinom ponašanju

Od tišine i nesigurnosti do odluka koje mijenjaju sve, Tereza više ne šuti i sve češće ide protiv svih

05.04.2026 22:00

Tereza u 'Divljim pčelama' više nije ista osoba kakvu su gledatelji upoznali na početku. U posljednjim epizodama sve je jasnije da se u njoj događa preokret i to onaj koji bi mogao promijeniti njezinu sudbinu.

Sve glasnija i odlučnija

Nekada povučena i nesigurna, Tereza sada sve češće pokazuje svoj stav. Stvari koje su je prije mučile u tišini, sada je otvoreno nerviraju, i više ih ne prešućuje.

Posebno dolazi do izražaja u odnosu s Mirjanom i Antom. Tereza im sve češće odgovara, ne pristaje na sve što joj se nameće i jasno pokazuje da više ne želi živjeti po tuđim pravilima.

Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Odluka koja mijenja sve

Jedan od najtežih trenutaka bio je kada je odlučila uzeti trave kako ne bi ostala trudna s Vicom. Taj potez pokazuje koliko je spremna preuzeti kontrolu nad vlastitim životom, čak i kada su posljedice neizvjesne.

To više nije Tereza koja čeka da drugi odluče umjesto nje.

Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Sve bliža Milanu

Paralelno s tim promjenama, njezini osjećaji prema Milanu postaju sve izraženiji. Ono što je nekada bilo neizrečeno, sada je sve očitije, Tereza ga želi i sve teže skriva koliko joj znači.

U toj dinamici vidi se i njezina unutarnja borba, između onoga što osjeća i svega što joj okolina nameće.

Milan i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Početak nove Tereze?

Sve upućuje na to da gledamo početak njezine transformacije. Tereza više ne pristaje na uloge koje su joj dodijeljene i polako preuzima kontrolu nad vlastitim životom.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

tereza divlje pčele divlje pčele tereza vukas divlje pčele
