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Divlje pčele

Nove napetosti u obitelji Vukas! Mirjana najavila Antin povratak, a Cvita je izbacila iz takta

U obitelji Vukas kuha se nova drama koja prijeti narušavanjem i ono malo mira što je preostalo. Na početku epizode fokus se prebacuje na napet razgovor između Nikole, Cvite i Mirjane, koji otkriva duboke rascjepe i skrivene namjere unutar zidova njihove kuće

RTL.hr
26.10.2026 20:30

Nikola povjerava Cviti kako je uvjeren da Anđelko i Jerko uopće nisu došli do tajnog mjesta gdje se skriva Ante Vukas. "Izgleda da Jerko i Anđelko uopće nisu došli do skrovišta," govori zabrinuti Nikola, ne shvaćajući zašto nisu vidjeli ostavljenu poruku ispod vrata.

Cvita mu pokušava ponuditi logično objašnjenje, sugerirajući da poruku možda nisu ni primijetili u žurbi. "Možda još uvijek na podu čeka. Možda je nisu ni vidjeli," odgovara mu ona, pokušavajući ga smiriti i racionalizirati situaciju.

Mirjanine vijesti o Anti

Razgovor prekida Mirjana koja im prilazi s viješću da je Ante na sigurnom. "Drago mi je da sam vas oboje našla. Nismo stigli razgovarati," započinje Mirjana, uvjeravajući ih da je liječnik potvrdio kako će Ante biti dobro.

Kada joj Nikola zabrinuto odvrati da je njegovom ocu potrebna poštena njega te izrazi ozbiljnu sumnju u njegovu sigurnost, Mirjana samouvjereno odgovara. "Nikola, slušaj me, tvoj ćaća vjeruje da je njegov povratak samo pitanje dana," govori mu u lice, najavljujući da će, kad se on vrati, "biti neke promjene."

Mirjana i Nikola Vukas, Divlje pčele
Mirjana i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola joj na to oštro uzvraća: "Majko, ako ti misliš da će se sve vratiti na staro, vjeruj mi da neće." No, Mirjana ostaje pri svome, ponavljajući hladno kako će se stvari svakako promijeniti.

Sukob svekrve i snahe

Mirjana potom koristi priliku kako bi zahvalila Cviti što je cijelo vrijeme držala jezik za zubima i pomogla u spašavanju života. Njezine riječi, iako naizgled tople, kriju poznatu obiteljsku netrpeljivost.

Cvita joj na to uzvraća naglašenim sarkazmom, jasno dajući do znanja da njihovi odnosi nisu ni blizu pravih obiteljskih veza. "Ne moraš se meni zahvaljivati. Familija smo," odgovara Cvita bez previše emocija.

Iako pred njom prešuti, isprovocirana Mirjana ne može sakriti svoj bijes. Poslije sama za sebe, kroz zube procijedi uvredu koja savršeno opisuje njihov odnos: "Vještica mala."

Ostaje nam tek vidjeti kakve će točno promjene uslijediti u nemilosrdnoj igri moći obitelji Vukas.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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