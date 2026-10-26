Nove napetosti u obitelji Vukas! Mirjana najavila Antin povratak, a Cvita je izbacila iz takta

U obitelji Vukas kuha se nova drama koja prijeti narušavanjem i ono malo mira što je preostalo. Na početku epizode fokus se prebacuje na napet razgovor između Nikole, Cvite i Mirjane, koji otkriva duboke rascjepe i skrivene namjere unutar zidova njihove kuće

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Nikola povjerava Cviti kako je uvjeren da Anđelko i Jerko uopće nisu došli do tajnog mjesta gdje se skriva Ante Vukas. "Izgleda da Jerko i Anđelko uopće nisu došli do skrovišta," govori zabrinuti Nikola, ne shvaćajući zašto nisu vidjeli ostavljenu poruku ispod vrata. Cvita mu pokušava ponuditi logično objašnjenje, sugerirajući da poruku možda nisu ni primijetili u žurbi. "Možda još uvijek na podu čeka. Možda je nisu ni vidjeli," odgovara mu ona, pokušavajući ga smiriti i racionalizirati situaciju.

Mirjanine vijesti o Anti

Razgovor prekida Mirjana koja im prilazi s viješću da je Ante na sigurnom. "Drago mi je da sam vas oboje našla. Nismo stigli razgovarati," započinje Mirjana, uvjeravajući ih da je liječnik potvrdio kako će Ante biti dobro. Kada joj Nikola zabrinuto odvrati da je njegovom ocu potrebna poštena njega te izrazi ozbiljnu sumnju u njegovu sigurnost, Mirjana samouvjereno odgovara. "Nikola, slušaj me, tvoj ćaća vjeruje da je njegov povratak samo pitanje dana," govori mu u lice, najavljujući da će, kad se on vrati, "biti neke promjene."

icon-expand icon-close icon-close Mirjana i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola joj na to oštro uzvraća: "Majko, ako ti misliš da će se sve vratiti na staro, vjeruj mi da neće." No, Mirjana ostaje pri svome, ponavljajući hladno kako će se stvari svakako promijeniti.

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