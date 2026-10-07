Novi identiteti i nove ljubavi, evo kako izgledaju likovi 'Divljih pčela' šest godina kasnije

Vrijeme leti, pa tako i u popularnoj seriji 'Divlje pčele'. Prošlo je šest godina od dramatičnih događaja u Vrilu, a sudbine junaka dobile su sasvim nove nastavke. Neki su likovi odrasli, neki su pronašli nove poslove, dok su drugi potpuno promijenili svoj identitet i životni put

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Zora preuzima pozornicu

Zora je oduvijek imala poseban glas, ali malo tko je očekivao ovakav rasplet njezine glazbene priče. Iako se na početku opirala pjevanju u hotelu Bellavista uz polugole plesačice, njezina je karijera otišla u sasvim novom smjeru nakon što je ipak pristala na suradnju. Danas je ona prava kabaret pjevačica, a svoj je izgled u potpunosti prilagodila novom glamuroznom okruženju. Više nije ona ista nesigurna djevojka iz Vrila, već prava zvijezda koja je čak preuzela i novo scensko ime Lola.

icon-expand icon-close icon-close Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Prvi razred i prva slova

Mali Andrija više nije onaj dječak koji samo bezbrižno trčkara seoskim puteljcima dok se odrasli bave svojim problemima. Vrijeme je za ozbiljnije obaveze jer je upravo krenuo u prvi razred, gdje ga čekaju učenje abecede i privikavanje na školske klupe.

icon-expand Petar (Andrija) Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubavni jadi i nove dužnosti

Anđelko je u međuvremenu pronašao svoj životni poziv i postao pravi milicajac. Uniforma mu odlično stoji, a njegove patrolne dužnosti, koje u malom mjestu ponekad uključuju i neobične slučajeve poput misteriozno ukradenih kokoši, on shvaća iznimno ozbiljno.

icon-expand Anđelko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

No, njegov privatni život jednako je zanimljiv kao i onaj poslovni, pogotovo kada je u pitanju ljubav. Anđelko je potajno i ludo zaljubljen u Jelicu, kćer načelnika Zdravka, koja je izrasla u predivnu mladu ženu i svakodnevno preuzima obaveze poput odlaska po mlađu sestru u školu. Osim toga, želi se školovati za primalju.

icon-expand Jelica, Divlje pčele FOTO: RTL