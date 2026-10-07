Novi identiteti i nove ljubavi, evo kako izgledaju likovi 'Divljih pčela' šest godina kasnije

Zora preuzima pozornicu
Zora je oduvijek imala poseban glas, ali malo tko je očekivao ovakav rasplet njezine glazbene priče. Iako se na početku opirala pjevanju u hotelu Bellavista uz polugole plesačice, njezina je karijera otišla u sasvim novom smjeru nakon što je ipak pristala na suradnju.
Danas je ona prava kabaret pjevačica, a svoj je izgled u potpunosti prilagodila novom glamuroznom okruženju. Više nije ona ista nesigurna djevojka iz Vrila, već prava zvijezda koja je čak preuzela i novo scensko ime Lola.
Prvi razred i prva slova
Mali Andrija više nije onaj dječak koji samo bezbrižno trčkara seoskim puteljcima dok se odrasli bave svojim problemima. Vrijeme je za ozbiljnije obaveze jer je upravo krenuo u prvi razred, gdje ga čekaju učenje abecede i privikavanje na školske klupe.
Ljubavni jadi i nove dužnosti
Anđelko je u međuvremenu pronašao svoj životni poziv i postao pravi milicajac. Uniforma mu odlično stoji, a njegove patrolne dužnosti, koje u malom mjestu ponekad uključuju i neobične slučajeve poput misteriozno ukradenih kokoši, on shvaća iznimno ozbiljno.
No, njegov privatni život jednako je zanimljiv kao i onaj poslovni, pogotovo kada je u pitanju ljubav. Anđelko je potajno i ludo zaljubljen u Jelicu, kćer načelnika Zdravka, koja je izrasla u predivnu mladu ženu i svakodnevno preuzima obaveze poput odlaska po mlađu sestru u školu. Osim toga, želi se školovati za primalju.
Ono što romantični milicajac još uvijek ne zna jest činjenica da Jelica ima svoje skrivene tajne simpatije. Njezino srce potajno kuca za nekog drugog, a gledatelji će tek u nadolazećim napetim epizodama otkriti o kome se točno radi.
Vrijeme u Vrilu donosi brojne promjene, a nove epizode sasvim će sigurno donijeti pregršt iznenađenja, ljubavi i drame.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.