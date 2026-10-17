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Divlje pčele

Novi muškarac privukao Terezinu pažnju! No još uvijek ne zna tko je on zapravo

Zabave su često mjesto neočekivanih susreta, a to je nedavno na svojoj koži najbolje osjetila Tereza. U središtu pozornosti našao se novi muškarac koji je svojim markantnim izgledom odmah privukao njezine poglede. Ipak, čini se da se iza njegovog šarma krije puno više od običnog gosta

RTL
17.10.2026 14:00

Susret u kutu dvorane

Iako je prvi dojam o inženjeru s kojim je Tereza provela dio večeri bio prilično loš jer je bio dosadan, večer joj je spasila pojava drugog muškarca Nevena. Naime, ubrzo je primijećena kako u kutu razgovara s osobom koja je svima zapela za oko. Njezina obitelj odmah je počela ispitivati detalje, ne skrivajući znatiželju o novom licu.

Sama Tereza pokušala je smiriti strasti i umanjiti važnost tog susreta pred obitelji. "Progovorila sam par riči s njim. Nije šta je to bitno. Jedva sam se upoznala", pomalo sramežljivo je priznala, dodajući da još uvijek ne zna puno o njemu.

Tereza i Neven, Divlje pčele
Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko je zapravo Neven Barešić?

Ono što Tereza u tom trenutku nije znala jest da tajanstveni stranac nije samo slučajni prolaznik na lokalnoj zabavi. Riječ je o Nevenu Barešiću, novom javnom tužitelju koji je preuzeo dugogodišnji i zamršeni slučaj korupcije od dosadašnjeg tužitelja Ilakovca. Njegova prava funkcija u cijeloj priči tek se treba otkriti, a Tereza bi se mogla iznenaditi kada shvati s kim je zapravo razmjenjivala poglede i osmijehe.

Ostaje za vidjeti hoće li ovaj slučajan susret prerasti u nešto više ili će Terezina nadanja prerano pasti u vodu. Sigurno je samo da dolazak ambicioznog tužitelja donosi nemir u živote mnogih mještana.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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