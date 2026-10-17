Novi muškarac privukao Terezinu pažnju! No još uvijek ne zna tko je on zapravo

Susret u kutu dvorane
Iako je prvi dojam o inženjeru s kojim je Tereza provela dio večeri bio prilično loš jer je bio dosadan, večer joj je spasila pojava drugog muškarca Nevena. Naime, ubrzo je primijećena kako u kutu razgovara s osobom koja je svima zapela za oko. Njezina obitelj odmah je počela ispitivati detalje, ne skrivajući znatiželju o novom licu.
Sama Tereza pokušala je smiriti strasti i umanjiti važnost tog susreta pred obitelji. "Progovorila sam par riči s njim. Nije šta je to bitno. Jedva sam se upoznala", pomalo sramežljivo je priznala, dodajući da još uvijek ne zna puno o njemu.
Tko je zapravo Neven Barešić?
Ono što Tereza u tom trenutku nije znala jest da tajanstveni stranac nije samo slučajni prolaznik na lokalnoj zabavi. Riječ je o Nevenu Barešiću, novom javnom tužitelju koji je preuzeo dugogodišnji i zamršeni slučaj korupcije od dosadašnjeg tužitelja Ilakovca. Njegova prava funkcija u cijeloj priči tek se treba otkriti, a Tereza bi se mogla iznenaditi kada shvati s kim je zapravo razmjenjivala poglede i osmijehe.
Ostaje za vidjeti hoće li ovaj slučajan susret prerasti u nešto više ili će Terezina nadanja prerano pasti u vodu. Sigurno je samo da dolazak ambicioznog tužitelja donosi nemir u živote mnogih mještana.
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