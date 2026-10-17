Novi muškarac privukao Terezinu pažnju! No još uvijek ne zna tko je on zapravo

Iako je prvi dojam o inženjeru s kojim je Tereza provela dio večeri bio prilično loš jer je bio dosadan, večer joj je spasila pojava drugog muškarca Nevena. Naime, ubrzo je primijećena kako u kutu razgovara s osobom koja je svima zapela za oko. Njezina obitelj odmah je počela ispitivati detalje, ne skrivajući znatiželju o novom licu.

Sama Tereza pokušala je smiriti strasti i umanjiti važnost tog susreta pred obitelji. "Progovorila sam par riči s njim. Nije šta je to bitno. Jedva sam se upoznala", pomalo sramežljivo je priznala, dodajući da još uvijek ne zna puno o njemu.