Novi par 'Divljih pčela' dobio zeleno svjetlo! Ivica i Karmela osvojili simpatije publike: 'Oni će ostati skupa'

Čini se da je Vrilo napokon dobilo ljubavnu priču koju publika bez zadrške podržava

Nakon što su Ivica Vukas i Karmela Poljak sve otvorenije pokazali bliskost, društvene mreže preplavili su pozitivni komentari. "Od zajedničke utjehe i razumijevanja do ljubavi", napisala je jedna gledateljica, dok su drugi poručili: "Neka im je sa srećom!" i "Oni će ostati skupa i dobri su." Rijetko koji par u 'Divljim pčelama' dobio je ovako jednoglasnu podršku.

Ivica Vukas previše puta je bio povrijeđen

Ivica Vukas kroz seriju je prikazan kao čovjek srca. Za razliku od brata Ante, koji igra hladno i proračunato, Ivica često reagira emocijom. Njegova dobrota ponekad ga je koštala, gubio je u poslovnim igrama, bio izigran i podcijenjen. No upravo ta ljudskost čini ga jednim od najvoljenijih likova. Publika ga doživljava kao oca koji je često morao braniti čast obitelji, ali i kao muškarca koji je dugo bio sam. Njegov život obilježen je obiteljskim sukobima, borbom za zemlju i stalnim dokazivanjem. Možda je upravo zato gledateljima toliko drago vidjeti ga napokon smirenog.

icon-expand Karmela i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Karmela Poljak je žena stabilnosti i razuma

Karmela nije lik koji traži dramu. Ona vodi svoju gostionicu, razumije ljude i zna slušati. U svijetu Vrila, gdje su strasti jake, a ego često jači od razuma, Karmela donosi ravnotežu. Njezina prisutnost nije nametljiva, ali je snažna. Gledatelji su brzo prepoznali da između nje i Ivice postoji nešto drugačije, odnos izgrađen na razumijevanju, a ne na interesu. Nema manipulacije, nema skrivene igre. Samo dvoje odraslih ljudi koji su prošli puno i znaju što žele. Upravo ta zrelost oduševila je publiku. Komentari poput "Ivica i Karmela su razvili odnos koji obećava" i "Novi ljubavni par, nek im je sretno" pokazuju koliko gledatelji priželjkuju stabilnost u Vrelu, nakon toliko izdaja, spletki i dramatičnih obrata.

