Tereza i Neven uselili su u svoj novi dom, no ubrzo shvaćaju da život bez tuđe pomoći nosi neočekivane prepreke. Naviknuta na to da joj drugi pripremaju obroke, Tereza u jednom trenutku shvaća da nemaju ni hrane u kući te da se tek mora prilagoditi novoj rutini.
"Ja se samo sad malo moram naviknit na to. Nema više matere, nema Feride sad. Sad smo samo nas dvoje", iskreno zaključuje Tereza, pomalo zatečena novonastalom situacijom.
Prvi problem u kuhinji
Osim praznog hladnjaka, najveći izazov predstavlja samo kuhanje. U razgovoru s Nevenom, Tereza otvoreno priznaje: "A ako ćeš iskreno, nisam baš neka kuharica." Neven se na to pomalo bocka kako je s posluge spala na ovo, ali bez drame prihvaća njihovu novu stvarnost.
Njihov prvi pokušaj zajedničkog ručka u novom domu sastoji se od gulaša spremljenog prema receptu iz kuharice, no stvari ne idu sasvim po planu.
Ručak koji nije prošao po planu
Unatoč Nevenovim pokušajima da je smiri govoreći kako jelo zapravo i nije tako loše, Tereza je stroga prema vlastitom kuhanju. Smatra da je ručak ispao loše te da je prava sreća što je njezina majka donijela kolač koji će spasiti stvar.
Nakon kratkog uvjeravanja i Terezina razočaranja, Neven jednostavno predlaže da odu jesti u Split kako bi se pokazao sa svojom zaručnicom, što ona rado prihvaća.
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