U novoj epizodi domaće dramske serije 'Divlje pčele' gledatelji imaju priliku zaviriti u zajednički život Nevena i Tereze. Njihov novi početak donosi i prve, pomalo komične izazove s kojima se zaljubljeni par mora suočiti čim zakorači u samostalnost

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Tereza i Neven uselili su u svoj novi dom, no ubrzo shvaćaju da život bez tuđe pomoći nosi neočekivane prepreke. Naviknuta na to da joj drugi pripremaju obroke, Tereza u jednom trenutku shvaća da nemaju ni hrane u kući te da se tek mora prilagoditi novoj rutini. "Ja se samo sad malo moram naviknit na to. Nema više matere, nema Feride sad. Sad smo samo nas dvoje", iskreno zaključuje Tereza, pomalo zatečena novonastalom situacijom.

icon-expand icon-close icon-close Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Prvi problem u kuhinji

Osim praznog hladnjaka, najveći izazov predstavlja samo kuhanje. U razgovoru s Nevenom, Tereza otvoreno priznaje: "A ako ćeš iskreno, nisam baš neka kuharica." Neven se na to pomalo bocka kako je s posluge spala na ovo, ali bez drame prihvaća njihovu novu stvarnost. Njihov prvi pokušaj zajedničkog ručka u novom domu sastoji se od gulaša spremljenog prema receptu iz kuharice, no stvari ne idu sasvim po planu.

icon-expand Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Ručak koji nije prošao po planu