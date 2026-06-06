Novi početak za omiljeni par! Obitelj Krste i Luce uskoro u prvom planu

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Vijest o trudnoći Krstu je bacila u stanje potpune ekstaze. Njegova prva reakcija bila je ispunjena čistim oduševljenjem i nevjericom. "Ajme meni Bože moj dragi, ovo je čudo, čudo Luce!" povikao je, ne skrivajući emocije. Odmah je počeo kovati velike planove za budućnost, zamišljajući kako će dijete učiti svemu što zna. "Učit ću ga hodati, plesati, pivat, skakati. Sve ću ga učiti", obećao je presretan.

icon-expand Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Krstina euforija: 'Ovo je čudo, čudo Luce!'

U svom zanosu, Krsto je već počeo razmišljati i o imenima, predlažući "par prijedloga za muška i ženska imena", iako ga je Luce pokušavala smiriti i podsjetiti da moraju ići "korak po korak". Njezina molba da vijest zadrže za sebe dok ne budu potpuno sigurni nije dugo trajala. Obuzet srećom, Krsto nije mogao izdržati te je radosnu novost podijelio s cijelim mjestom, nazdravljajući budućem roditeljstvu. "Luce i ja čekamo dite", ponosno je objavio svima, prekršivši obećanje u naletu čiste radosti.

icon-expand Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Dječak ili djevojčica? Važno je samo da je živo i zdravo

Dok je Krsto već bio u oblacima, Luce je ostala prizemljena i oprezna. Na njegovo znatiželjno pitanje misli li da će biti dječak ili djevojčica, odgovorila je s mudrošću svake buduće majke: "Pa jel bitno je li muško ili žensko? Bitno je da je dijete živo i zdravo."

icon-expand Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Ipak, Krsto je tiho priznao svoje želje. "Ma, iskreno bi volio da je curica", rekao je s osmijehom, dodajući: "Treba nam jedna mala slatka curica." Njegova vizija obiteljskog života ispunjena je toplinom i slatkim trenucima, a ideja o kćeri posebno ga je raznježila, iako ga je Luce odmah zadirkivala da bi je pratio na svakom koraku.

icon-expand Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Doručak u krevet i obećanja o novom životu

Krstina predanost budućoj ulozi oca ne ogleda se samo u velikim riječima. Odlučan da Luci olakša svaki trenutak, počeo ju je razmaziti malim znakovima pažnje, poput doručka u krevetu. Obećao je preuzeti sve kućanske poslove kako bi se ona mogla odmarati.

icon-expand Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL