Vijest o tome da u lokalnu policijsku stanicu stiže poručnik Krneta potpuno je šokirala mještane i izazvala snažno nezadovoljstvo u mjestu. Nije dugo trebalo da novi zapovjednik pokaže svoje pravo lice – odmah po dolasku počeo je postavljati oštre ultimatume Jerku Sikirici, što je rezultiralo iznimno napetim verbalnim okršajem.

Dvojac je bez zadrške dao do znanja da između njih neće biti suradnje ni razumijevanja. "Ja bih htio da mi sad imamo korektan odnos", započeo je Krneta, pokušavajući na samom startu nametnuti svoj autoritet i dominaciju.