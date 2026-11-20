Vijest o tome da u lokalnu policijsku stanicu stiže poručnik Krneta potpuno je šokirala mještane i izazvala snažno nezadovoljstvo u mjestu. Nije dugo trebalo da novi zapovjednik pokaže svoje pravo lice – odmah po dolasku počeo je postavljati oštre ultimatume Jerku Sikirici, što je rezultiralo iznimno napetim verbalnim okršajem.
Dvojac je bez zadrške dao do znanja da između njih neće biti suradnje ni razumijevanja. "Ja bih htio da mi sad imamo korektan odnos", započeo je Krneta, pokušavajući na samom startu nametnuti svoj autoritet i dominaciju.
Strah od osvete i tajni planovi mještana
Jerko mu, međutim, nije ostao dužan te je čvrsto i dostojanstveno postavio jasne profesionalne granice: "Ja ću svoj posao raditi savjesno." Vidno sklon provokacijama, Krneta ga je cinično upitao: "Samo posao, ništa igra?", na što je Sikirica hladno, odlučno i bez imalo oklijevanja zaključio: "Samo posao."
Dok napetost u stanici doseže vrhunac, među ljudima se sve brže širi strah od Krnetine mračne prošlosti, ali i njegove potencijalne osvete usmjerene prema Kati. Svjesni opasnosti koja im prijeti, mještani Vrila već potajno razmatraju sljedeće korake i smišljaju način kako se suprotstaviti novopostavljenom šefu stanice prije nego što bude prekasno.
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