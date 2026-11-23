Popularnu seriju 'Divlje pčele' od ovog tjedna možete gledati na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka od 20.15, a 24 sata prije nove su epizode dostupne na platformi Voyo .

Inače, od prve epizode serija 'Divlje pčele' gradi gustu, emotivnu priču o malom mjestu u kojem se sudbine ljudi sudaraju oko zemlje, moći i neizgovorenih istina. Smrt oca obitelji Runje pokrenula je lavinu događaja koji su iz temelja promijenili odnose u Vril, razotkrila stare grijehe, otvorila zabranjene ljubavi i pokazala koliko daleko su pojedinci spremni ići kako bi sačuvali vlast i interese.

U središtu radnje su tri sestre, Katarina, Cvita i Zora, koje nakon očeve smrti ostaju same na imanju i vrlo brzo shvaćaju da borba tek počinje.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.