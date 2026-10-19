Novi tužitelj preuzima slučaj Ante Vukasa! Odmah po dolasku milicajcima postavio strogi ultimatum

Novi okružni tužitelj za Split, Neven Barešić, stigao je u Vrilo s jasnim planom i namjerom da ubrza istragu. Odmah po dolasku odlučio je uvesti red među lokalne milicajce, zatekavši ih u prilično opuštenom izdanju

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Neven Barešić preuzima slučaj Vukas i prekida kartašku partiju

Novi tužitelj Barešić ušao je u policijsku stanicu u Vrilu i prekinuo partiju karata u kojoj su sudjelovali narednik Jerko Sikirica i Anđelko. Odmah je prešao na stvar, tražeći hitan uvid u sve dokumente povezane s odbjeglim Antom Vukasom i slučajem industrijske zone. "Želim svu potrebnu dokumentaciju ovdje na stolu za sat vremena", naredio je novi tužitelj, jasno dajući do znanja da nema namjeru gubiti vrijeme na prazne priče.

Problem s ljudstvom i radnim navikama

Sikirica se pokušao opravdati nedostatkom radne snage za tako opsežan zadatak. Požalio se da nemaju dovoljno ljudi za sve obveze te da im je pod hitno potrebno pojačanje na terenu.

icon-expand icon-close icon-close Neven i Ilakovac, Divlje pčele FOTO: RTL

Tužitelj mu nije ostavio puno prostora za izgovore, prebacivši im opuštenost. Aludirao je na to da očito imaju vremena za kartanje i bavljenje lokalnim glasinama o tome kome su nestale kokoši i ovce, dok im glavni osumnjičeni bježi. "Dobit ćete bez brige, to isto želim sve napismeno i dokumentirano koliko ljudi vam treba", oštro je odgovorio Barešić, pokazujući da neće tolerirati nerad.

Potraga za Šušnjarom

Nakon što je postavio jasne rokove za prikupljanje dokaza o Vukasovom slučaju, Barešić je zatražio informaciju o tome gdje može pronaći Zdravka Šušnjaru. Sikirica mu je ponudio Anđelkovu pomoć oko snalaženja u mjestu, no tužitelj je to odbio istaknuvši da se u tako malom naselju neće izgubiti te da je vjerojatno u gostionici. "Dakle, bilo gdje je, a samo ne u uredu načelnika", naglasio je Barešić prije odlaska na susret s načelnikom koji je i sam duboko upleten u korupcijsku mrežu.

icon-expand Jerko Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL