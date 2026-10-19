Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Novi tužitelj preuzima slučaj Ante Vukasa! Odmah po dolasku milicajcima postavio strogi ultimatum

Novi okružni tužitelj za Split, Neven Barešić, stigao je u Vrilo s jasnim planom i namjerom da ubrza istragu. Odmah po dolasku odlučio je uvesti red među lokalne milicajce, zatekavši ih u prilično opuštenom izdanju

RTL
19.10.2026 21:15

Neven Barešić preuzima slučaj Vukas i prekida kartašku partiju

Novi tužitelj Barešić ušao je u policijsku stanicu u Vrilu i prekinuo partiju karata u kojoj su sudjelovali narednik Jerko Sikirica i Anđelko. Odmah je prešao na stvar, tražeći hitan uvid u sve dokumente povezane s odbjeglim Antom Vukasom i slučajem industrijske zone. "Želim svu potrebnu dokumentaciju ovdje na stolu za sat vremena", naredio je novi tužitelj, jasno dajući do znanja da nema namjeru gubiti vrijeme na prazne priče.

Problem s ljudstvom i radnim navikama

Sikirica se pokušao opravdati nedostatkom radne snage za tako opsežan zadatak. Požalio se da nemaju dovoljno ljudi za sve obveze te da im je pod hitno potrebno pojačanje na terenu.

Neven i Ilakovac, Divlje pčele
Neven i Ilakovac, Divlje pčele FOTO: RTL

Tužitelj mu nije ostavio puno prostora za izgovore, prebacivši im opuštenost. Aludirao je na to da očito imaju vremena za kartanje i bavljenje lokalnim glasinama o tome kome su nestale kokoši i ovce, dok im glavni osumnjičeni bježi. "Dobit ćete bez brige, to isto želim sve napismeno i dokumentirano koliko ljudi vam treba", oštro je odgovorio Barešić, pokazujući da neće tolerirati nerad.

Potraga za Šušnjarom

Nakon što je postavio jasne rokove za prikupljanje dokaza o Vukasovom slučaju, Barešić je zatražio informaciju o tome gdje može pronaći Zdravka Šušnjaru. Sikirica mu je ponudio Anđelkovu pomoć oko snalaženja u mjestu, no tužitelj je to odbio istaknuvši da se u tako malom naselju neće izgubiti te da je vjerojatno u gostionici. "Dakle, bilo gdje je, a samo ne u uredu načelnika", naglasio je Barešić prije odlaska na susret s načelnikom koji je i sam duboko upleten u korupcijsku mrežu.

Jerko Sikirica, Divlje pčele
Jerko Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL

Dolazak novog tužitelja jasno je pokazao da se pravila igre drastično mijenjaju. Lokalni službenici morat će se brzo prilagoditi novom tempu rada ako žele zadržati svoje pozicije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele neven barešić jerko sikirica anđelko badurina
Divlje pčele

Luce pobjesnjela na Krstu! Zbog njegova dugog jezika tajna izašla na vidjelo

Moglo bi te zanimati

Što čeka Marka Vukasa u drugoj sezoni? Marin Klišmanić za RTL.hr otkrio: 'I dalje će braniti boje Vukasa'

Ivica napokon može kući! Vijest o njegovu povratku izazvala veliko veselje

Petar nije ni slutio gdje mu je teta Kate! Istinu je doznao od školskog prijatelja

Cviti i Nikoli zabranili posjet Kati! Iza svega se krije zastrašujuća istina

Milan stigao u Ženevu i iznenadio majku Rajku

Špiljak pokušava spasiti Antu, ali novi tužitelj mogao bi im pomrsiti planove!

Pročitaj na Net.hr
Tragičan odlazak poznate manekenke nedugo nakon rođenja kćeri: Povezivali je s Justinom Bieberom
Jelena Perčin o tome kako je umalo uhapšena na dan vjenčanja: 'Bilo je ljepše nego smo zamislili'
Ovo su najvruća izdanja jedne od omiljenih anđela Victoria's Secreta
Irina Shayk se pojavila gotovo skroz gola na zabavi Victoria's Secreta
Zgodna plavuša ukrala pažnju na špici: U ovom izdanju nije mogla proći nezamijećeno
Selena Gomez o lošoj navici koja joj je trajno promijenila glas: 'Nije vrijedno toga'
Poznati pjevač priznao s čime se muči dok pomaže djeci oko zadaće: 'Moramo pitati Google'
Neponovljiva 'Hurem Sultan' u novoj seriji 'Ru' donosi priču o ljubavi koja ruši društvene granice
Što krije crvena bilježnica Lu Jakelić: 'Najveća zabluda je da mi je tata sredio karijeru'
Slijedi obrat? Krneta je prijavljen inspektoratu, a novi tužitelj želi pronaći Antu