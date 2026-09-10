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Divlje pčele

Novo veliko priznanje: Zvijezda 'Divljih pčela' Ana Marija Veselčić nominirana za prestižnu regionalnu nagradu

Nakon što je osvojila gledatelje na malim ekranima, omiljena glumica potvrdila je svoj status jedne od najtalentiranijih regionalnih zvijezda novom nominacijom

RTL.hr
10.09.2026 14:18

Hrvatska glumica Ana Marija Veselčić, koja je publiku prikovala uz ekrane ulogom u hit-seriji 'Divlje pčele', ima još jedan izniman razlog za slavlje. Stiglo je novo važno priznanje za njezin rad - nominirana je za prestižnu nagradu Adriatic Film Awards u kategoriji "Zvijezda u usponu".

Nominaciju za ovo regionalno priznanje donijela joj je uloga u filmu "Bog neće pomoći", čime je još jednom pokazala nevjerojatnu glumačku širinu i snagu.

Ana Marija Veselčić
Ana Marija Veselčić FOTO: Instagram

Drugo izdanje festivala Adriatic Film Awards, koje okuplja i slavi najbolje filmske i televizijske priče Jadranske regije, održat će se od 23. do 25. listopada 2026. godine u Porto Montenegru u Tivtu.

U jakoj konkurenciji za titulu "Zvijezde u usponu", uz Ana Mariju Veselčić, nalaze se i drugi istaknuti regionalni glumci: Marko Grabež (Svadba), Arif Jakup (DJ Ahmet), Jana Milosavljević (Yugo Florida) te Lamija Salihović (Komar, Kotlina).

Ana Marija Veselčić
Ana Marija Veselčić FOTO: Instagram

Nakon niza hvaljenih uloga u kazalištu te ogromne popularnosti koju je stekla u televizijskim projektima, ova nominacija dolazi kao sjajna kruna njezina dosadašnjeg rada i kretanja prema samom vrhu regionalne kinematografije. Dobitnici nagrada bit će službeno proglašeni na svečanosti u Crnoj Gori krajem listopada, a obožavatelji talentirane glumice već navijaju za novu statuu u njezinim rukama.

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Divlje pčele

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