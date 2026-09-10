Novo veliko priznanje: Zvijezda 'Divljih pčela' Ana Marija Veselčić nominirana za prestižnu regionalnu nagradu

Hrvatska glumica Ana Marija Veselčić, koja je publiku prikovala uz ekrane ulogom u hit-seriji 'Divlje pčele', ima još jedan izniman razlog za slavlje. Stiglo je novo važno priznanje za njezin rad - nominirana je za prestižnu nagradu Adriatic Film Awards u kategoriji "Zvijezda u usponu".

Nominaciju za ovo regionalno priznanje donijela joj je uloga u filmu "Bog neće pomoći", čime je još jednom pokazala nevjerojatnu glumačku širinu i snagu.