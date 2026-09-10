Novo veliko priznanje: Zvijezda 'Divljih pčela' Ana Marija Veselčić nominirana za prestižnu regionalnu nagradu

Hrvatska glumica Ana Marija Veselčić, koja je publiku prikovala uz ekrane ulogom u hit-seriji 'Divlje pčele', ima još jedan izniman razlog za slavlje. Stiglo je novo važno priznanje za njezin rad - nominirana je za prestižnu nagradu Adriatic Film Awards u kategoriji "Zvijezda u usponu".
Nominaciju za ovo regionalno priznanje donijela joj je uloga u filmu "Bog neće pomoći", čime je još jednom pokazala nevjerojatnu glumačku širinu i snagu.
Drugo izdanje festivala Adriatic Film Awards, koje okuplja i slavi najbolje filmske i televizijske priče Jadranske regije, održat će se od 23. do 25. listopada 2026. godine u Porto Montenegru u Tivtu.
U jakoj konkurenciji za titulu "Zvijezde u usponu", uz Ana Mariju Veselčić, nalaze se i drugi istaknuti regionalni glumci: Marko Grabež (Svadba), Arif Jakup (DJ Ahmet), Jana Milosavljević (Yugo Florida) te Lamija Salihović (Komar, Kotlina).
Nakon niza hvaljenih uloga u kazalištu te ogromne popularnosti koju je stekla u televizijskim projektima, ova nominacija dolazi kao sjajna kruna njezina dosadašnjeg rada i kretanja prema samom vrhu regionalne kinematografije. Dobitnici nagrada bit će službeno proglašeni na svečanosti u Crnoj Gori krajem listopada, a obožavatelji talentirane glumice već navijaju za novu statuu u njezinim rukama.