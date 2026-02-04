Obitelj Vukas pred raspadom? Ante bi mogao izgubiti sve, a Nikola se konačno odluči obračunati s Mirjanom

Ante pokušava potkupiti Domazeta , no razgovor prekida Katarina. Čavka u ćeliji i dalje ne želi otkriti zašto je pucao. Selo je sumnjičavo, a Sikirica sve više pritišće.

Marko se boji da bi Čavka mogao progovoriti, no Ante ga smiruje. Ipak, ni njemu nije svejedno jer dovoljan je samo jedan krivi korak da izgubi tlo pod nogama - Rajka i Ivica također ga drže u šaci, a Mirjana mu je nevjerna.

Nakon što je otkrio za Mirjanine susrete s Domazetom odluči joj se suprotstaviti.

Vrpce, tajni znakovi, igrice?! To ste mi nabijali rogove! Što mi još tajiš?" nemilosrdan je Ante kad Mirjanu uhvati na prepad.