Divlje pčele

Obitelj Vukas pred raspadom? Ante bi mogao izgubiti sve, a Nikola se konačno odluči obračunati s Mirjanom

Večeras od 20.15 sati na RTL-u slijedi još jedna napeta epizoda serije 'Divlje pčele'

04.02.2026 15:48

Ante pokušava potkupiti Domazeta, no razgovor prekida Katarina. Čavka u ćeliji i dalje ne želi otkriti zašto je pucao. Selo je sumnjičavo, a Sikirica sve više pritišće.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Marko se boji da bi Čavka mogao progovoriti, no Ante ga smiruje. Ipak, ni njemu nije svejedno jer dovoljan je samo jedan krivi korak da izgubi tlo pod nogama - Rajka i Ivica također ga drže u šaci, a Mirjana mu je nevjerna.

Nakon što je otkrio za Mirjanine susrete s Domazetom odluči joj se suprotstaviti.

Vrpce, tajni znakovi, igrice?! To ste mi nabijali rogove! Što mi još tajiš?" nemilosrdan je Ante kad Mirjanu uhvati na prepad.

Tereza, Mirjana i Nikola, Divlje pčele
Tereza, Mirjana i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

U isto vrijeme, Cvita se i dalje odbija vratiti među Vukase pa je tješi Zora, dok se Nikola konačno odluči suprotstaviti majci i natjerati je da prizna kako je pogriješila: Stvarno misliš da ću ti povjerovati? Barem me gledaj u oči dok mi lažeš!"

Sikirica privodi Čavku i Domazeta i traži novi iskaz, no ono što čuje itekako će ga iznenaditi...

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

