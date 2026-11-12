Obitelj Vukas saznala da je Katarina slobodna

Suze radosnice i šok
"Katarina je oslobođena. Dobila je pomilovanje od predsjednika", prenio je Nikola vijest šokiranoj obitelji. Cvita nije mogla suspregnuti suze nakon što ih je Jakov nazvao iz bolnice kako bi im službeno potvrdio ovu sretnu vijest.
No, dok je ona plakala od olakšanja i sreće zbog sestre, Mirjana i Ante Vukas bili su potpuno zaprepašteni i ogorčeni ovakvim razvojem događaja.
Oštre prijetnje
Mirjana nije skrivala svoj bijes zbog Katarininog izlaska na slobodu, a Ante je odmah preuzeo kontrolu nad situacijom i oštro se obratio Cviti. Nije birao riječi kako bi osigurao da se Katarina ne vrati u njihovo mjesto.
"Objasnit ćeš svojoj sestri da u Vrilu više nije dobrodošla. Ovo nije njen dom", poručio joj je Ante hladnokrvno, zahtijevajući od Cvite da prenese poruku.
Upozorenje za Katarinu
Kako bi bio potpuno jasan i osigurao da Cvita shvati ozbiljnost situacije, Ante je otišao i korak dalje te otvoreno zaprijetio teškim posljedicama ako Katarina ipak dođe kući.
"Ako se ipak odluči vratiti, to će biti loše za nas, a bome još lošije za nju", upozorio je Cvitu, dajući joj do znanja da u Vrilu za njezinu sestru više nema ni mjesta ni mira.
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