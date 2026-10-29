Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Obiteljska drama u Vrilu: Luce i Krsto odlučili da Johnny ostaje

Nakon što je tajanstveni Jovan stigao u Vrilo, na površinu su isplivale stare obiteljske tajne koje su uzdrmale Krstu i Lucu. Iako je njegov dolazak izazvao veliku pomutnju među mještanima, on ipak ostaje s njima

RTL.hr
29.10.2026 11:30

Prava istina o Jovanovom dolasku počela se otkrivati kada je u gostionicu stigao neočekivani telefonski poziv. Naime, Luce je primila poziv od Jovanove majke koja joj je otkrila prave razloge zbog kojih je mladić zapravo pobjegao od nje. Otkrivši tu važnu informaciju, Luce je brzo shvatila da situacija nije nimalo bezazlena. Podsjetimo, Jovan se spetljao s kćeri majčinog novog dečka koja je bila maloljetna.

Težak razgovor

Nakon saznanja novih detalja, uslijedio je vrlo ozbiljan razgovor između Krste, Luce i Jovana u kojem su sve karte stavljene na stol. Mladić je napokon otvorio dušu i iznio sve svoje frustracije koje je godinama nakupljao, a posebno je izravno prigovorio ocu.

Luce i Jovan, Divlje pčele
Luce i Jovan, Divlje pčele FOTO: RTL

Jasno mu je poručio da bi mu u životu sigurno bilo puno lakše da je imao oca uz sebe cijeli život, no ovako se morao sasvim sam snalaziti. Otvoreno je priznao koliko mu je bilo teško nositi se sa svim životnim preprekama bez prave očinske figure, a njegove su riječi duboko dirnule Krstu.

Nova prilika

Unatoč izgovorenim teškim riječima i prilično napetoj situaciji, Luce i Krsto na kraju su ipak odlučili da on ostane s njima. Složili su se kako mu trebaju pružiti ruku pomirenja jer je on i dalje Krstin sin te mu je mjesto uz njegovu obitelj.

Jovan, Divlje pčele
Jovan, Divlje pčele FOTO: RTL

Sada kada su obiteljske razmirice barem privremeno stavljene sa strane, stvari dobivaju sasvim novu dimenziju. Gledatelji se s razlogom pitaju što će sada Johnny raditi u Vrilu i hoće li opravdati povjerenje koje su mu pružili.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele johnny krsto jovanović luce matić
Divlje pčele

Ante tjera Mirjanu iz sobe zbog prevare s Tomom Domazetom

Divlje pčele

Nakon šest godina nemir se ponovno vratio u Vrilo! Stare tajne, povratci i izdaje prijete uništiti sve

Moglo bi te zanimati

Veljko ostao bez svega, ali Karmela ga nije zaboravila: 'Ova kavana jednako je tvoja kao i moja'

Anđelko zatekao Jelicu i Jakova zajedno! Prizor koji nije želio vidjeti

Katarina planira bijeg: Rizičan potez u Krnetinom uredu mogao bi je stajati svega

Ante Vukas završio iza rešetaka! Bijesan na Barešića, iz pritvora najavio osvetu

Ivica ne želi ni čuti za Antu, a sada sumnja da ga Jakov skriva u njihovoj kući

Neven Barešić stjerao Špiljka u kut: Otkrio svoje uvjete za oslobađanje Ante Vukasa

Pročitaj na Net.hr
Ovako rođendan slavi Čolićeva nasljedica: Hvali se skupocjenim poklonomi i luksuznim putovanjem
Tko je ukrao ključ? Katin plan bijega mogao bi se izjalovit, a Nikola gubi kontrolu nad zadrugom
Utjecaj ne blijedi ni 4 godine od smrti: Evo što i danas pitaju Barbaru Nolu o suprugu Lukasu
Preminuo redatelj Peter Medak, iza sebe ostavio bogatu filmsku i televizijsku karijeru
Preminula legendarna njemačka glumica Elke Sommer
Katarina ponovno ostaje sama: Tko napušta 'Asia Express' na korak do Tajlanda?
Otkriven je uzrok smrti Hayden Panettiere
Kate Middleton priznala koliko je obožavala Gorana Ivaniševića: 'Bila sam opčinjena njime'
Večer dubokih dekoltea i golišavih izdanja: Slavne ljepotice ukrale show na ekskluzivnoj zabavi
Matija Cvek rasplesao Beograd: Izveo duet s nagrađivanom glazbenicom