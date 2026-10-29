Obiteljska drama u Vrilu: Luce i Krsto odlučili da Johnny ostaje

Nakon što je tajanstveni Jovan stigao u Vrilo, na površinu su isplivale stare obiteljske tajne koje su uzdrmale Krstu i Lucu. Iako je njegov dolazak izazvao veliku pomutnju među mještanima, on ipak ostaje s njima

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Prava istina o Jovanovom dolasku počela se otkrivati kada je u gostionicu stigao neočekivani telefonski poziv. Naime, Luce je primila poziv od Jovanove majke koja joj je otkrila prave razloge zbog kojih je mladić zapravo pobjegao od nje. Otkrivši tu važnu informaciju, Luce je brzo shvatila da situacija nije nimalo bezazlena. Podsjetimo, Jovan se spetljao s kćeri majčinog novog dečka koja je bila maloljetna.

Težak razgovor

Nakon saznanja novih detalja, uslijedio je vrlo ozbiljan razgovor između Krste, Luce i Jovana u kojem su sve karte stavljene na stol. Mladić je napokon otvorio dušu i iznio sve svoje frustracije koje je godinama nakupljao, a posebno je izravno prigovorio ocu.

icon-expand icon-close icon-close Luce i Jovan, Divlje pčele FOTO: RTL

Jasno mu je poručio da bi mu u životu sigurno bilo puno lakše da je imao oca uz sebe cijeli život, no ovako se morao sasvim sam snalaziti. Otvoreno je priznao koliko mu je bilo teško nositi se sa svim životnim preprekama bez prave očinske figure, a njegove su riječi duboko dirnule Krstu.

Nova prilika

Unatoč izgovorenim teškim riječima i prilično napetoj situaciji, Luce i Krsto na kraju su ipak odlučili da on ostane s njima. Složili su se kako mu trebaju pružiti ruku pomirenja jer je on i dalje Krstin sin te mu je mjesto uz njegovu obitelj.

icon-expand Jovan, Divlje pčele FOTO: RTL